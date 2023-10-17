https://ria.ru/20231017/opasnost-1903332417.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.10.2023

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололедицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:36

2023-10-17T14:36

2023-10-17T14:36

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололедицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 21.00 17 октября до 09.00 18 октября на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности – на дорогах местами ожидается гололедица", - говорится в сообщении. Городские власти просят водителей по возможности воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП, а пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность.

https://ria.ru/20231014/pogoda-1902758723.html

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