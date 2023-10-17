https://ria.ru/20231017/okhotnik-1903221491.html
На камчатском вулкане пропал охотник
На камчатском вулкане пропал охотник - РИА Новости, 17.10.2023
На камчатском вулкане пропал охотник
Спасатели на Камчатке ищут охотника, пропавшего на Козельском вулкане, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T04:23
2023-10-17T04:23
2023-10-17T04:23
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происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Спасатели на Камчатке ищут охотника, пропавшего на Козельском вулкане, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Информация о происшествии поступила поздно вечером 16 октября. По словам заявителя, он с двумя товарищами с утра отправился в район Козельского вулкана охотиться на зайцев. Охотники договорились между собой сообщать о контрольных точках прибытия. Однако в назначенное время один из охотников не прибыл", - говорится в сообщении. На поиски выехали спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России с кинологическим расчётом, поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и отряда ЛАРН КГКУ "ЦОД". Козельский вулкан находится примерно в 20-25 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота исполина 2189 метров над уровнем моря.
https://ria.ru/20230815/propavshie-1890168072.html
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россия, камчатка, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Камчатка, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На камчатском вулкане пропал охотник
Спасатели на Камчатке ищут на Козельском вулкане пропавшего охотника