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МТС поможет рекламодателям достать россиян в Telegram - РИА Новости, 17.10.2023
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13:10 17.10.2023 (обновлено: 17:36 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/mts-1903305021.html
МТС поможет рекламодателям достать россиян в Telegram
МТС поможет рекламодателям достать россиян в Telegram - РИА Новости, 17.10.2023
МТС поможет рекламодателям достать россиян в Telegram
МТС запустила в Telegram проект, который позволит российским компаниям, в том числе малому и среднему бизнесу, таргетировать рекламу исходя из интересов и... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:10
2023-10-17T17:36
технологии
россия
павел дуров
мтс
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. МТС запустила в Telegram проект, который позволит российским компаниям, в том числе малому и среднему бизнесу, таргетировать рекламу исходя из интересов и местоположения пользователей мессенджера, сообщила пресс-служба оператора. "Сервис можно настроить, используя таргетинг по географии и интересам, а также по сегментам и группам мессенджера", - отметили в компании. Настроить и запустить рекламу можно на любую сумму: стоимость фиксирована в рублях – от 90 копеек за сообщение для малого и среднего бизнеса. В свою очередь МТС обещает рекламодателям поддержку стандартными для России инструментами мессенджера - таргетинг на аудиторию конкретных каналов, категории, интересы, географию на основе данных Big Data. Telegram является самым популярным мессенджером в России. В июне 2022 года создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что ежемесячная аудитория Telegram составила 700 миллионов человек в мире. Согласно данным TGStat за май 2023 года, ежемесячно Telegram пользуются больше 75 миллионов человек.
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технологии, россия, павел дуров, мтс
Технологии, Россия, Павел Дуров, МТС
МТС поможет рекламодателям достать россиян в Telegram

МТС запустила в Telegram проект, который поможет компаниям таргетировать рекламу

© Фото : Предоставлено компанией МТСОфис МТС
Офис МТС - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Предоставлено компанией МТС
Офис МТС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. МТС запустила в Telegram проект, который позволит российским компаниям, в том числе малому и среднему бизнесу, таргетировать рекламу исходя из интересов и местоположения пользователей мессенджера, сообщила пресс-служба оператора.
"Сервис можно настроить, используя таргетинг по географии и интересам, а также по сегментам и группам мессенджера", - отметили в компании.
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Настроить и запустить рекламу можно на любую сумму: стоимость фиксирована в рублях – от 90 копеек за сообщение для малого и среднего бизнеса.
В свою очередь МТС обещает рекламодателям поддержку стандартными для России инструментами мессенджера - таргетинг на аудиторию конкретных каналов, категории, интересы, географию на основе данных Big Data.
Telegram является самым популярным мессенджером в России. В июне 2022 года создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что ежемесячная аудитория Telegram составила 700 миллионов человек в мире. Согласно данным TGStat за май 2023 года, ежемесячно Telegram пользуются больше 75 миллионов человек.
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ТехнологииРоссияПавел ДуровМТС
 
 
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