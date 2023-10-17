https://ria.ru/20231017/mts-1903305021.html

МТС поможет рекламодателям достать россиян в Telegram

МТС поможет рекламодателям достать россиян в Telegram - РИА Новости, 17.10.2023

МТС поможет рекламодателям достать россиян в Telegram

МТС запустила в Telegram проект, который позволит российским компаниям, в том числе малому и среднему бизнесу, таргетировать рекламу исходя из интересов и... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:10

2023-10-17T13:10

2023-10-17T17:36

технологии

россия

павел дуров

мтс

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. МТС запустила в Telegram проект, который позволит российским компаниям, в том числе малому и среднему бизнесу, таргетировать рекламу исходя из интересов и местоположения пользователей мессенджера, сообщила пресс-служба оператора. "Сервис можно настроить, используя таргетинг по географии и интересам, а также по сегментам и группам мессенджера", - отметили в компании. Настроить и запустить рекламу можно на любую сумму: стоимость фиксирована в рублях – от 90 копеек за сообщение для малого и среднего бизнеса. В свою очередь МТС обещает рекламодателям поддержку стандартными для России инструментами мессенджера - таргетинг на аудиторию конкретных каналов, категории, интересы, географию на основе данных Big Data. Telegram является самым популярным мессенджером в России. В июне 2022 года создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что ежемесячная аудитория Telegram составила 700 миллионов человек в мире. Согласно данным TGStat за май 2023 года, ежемесячно Telegram пользуются больше 75 миллионов человек.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, павел дуров, мтс