https://ria.ru/20231017/kurtki-1903447994.html
Астраханские волонтеры сшили куртки для бойцов СВО
Астраханские волонтеры сшили куртки для бойцов СВО - РИА Новости, 17.10.2023
Астраханские волонтеры сшили куртки для бойцов СВО
Волонтеры из Астраханской области сшили флисовые куртки, которые передали для военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:46
2023-10-17T19:46
2023-10-17T19:46
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астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Волонтеры из Астраханской области сшили флисовые куртки, которые передали для военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает администрация губернатора региона. "Сотрудницы благотворительного ателье "Тепло сердец" поселка Красные Баррикады Икрянинского района при содействии депутата Госдумы Рината Аюпова изготовили флисовые куртки для земляков-участников СВО", - говорится в сообщении. Партию одежды уже отправили военнослужащим. Отмечается, что в регионе выстроена четкая система оказания помощи военным. Добровольцы регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону спецоперации. Так, недавно туда был направлен автомобиль с продуктами, в частности, астраханскими арбузами. Также помощь оказывают семьям военных.
https://ria.ru/20231007/set-1901143552.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, астраханская область, икрянинский район, госдума рф
Надежные люди, Общество, Астраханская область, Икрянинский район, Госдума РФ
Астраханские волонтеры сшили куртки для бойцов СВО
Волонтеры из Астраханской области сшили флисовые куртки для военнослужащих СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Волонтеры из Астраханской области сшили флисовые куртки, которые передали для военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает администрация губернатора региона.
«
"Сотрудницы благотворительного ателье "Тепло сердец" поселка Красные Баррикады Икрянинского района
при содействии депутата Госдумы
Рината Аюпова изготовили флисовые куртки для земляков-участников СВО", - говорится в сообщении. Партию одежды уже отправили военнослужащим.
Отмечается, что в регионе выстроена четкая система оказания помощи военным. Добровольцы регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону спецоперации. Так, недавно туда был направлен автомобиль с продуктами, в частности, астраханскими арбузами. Также помощь оказывают семьям военных.
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