Рейтинг@Mail.ru
Астраханские волонтеры сшили куртки для бойцов СВО - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
19:46 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/kurtki-1903447994.html
Астраханские волонтеры сшили куртки для бойцов СВО
Астраханские волонтеры сшили куртки для бойцов СВО - РИА Новости, 17.10.2023
Астраханские волонтеры сшили куртки для бойцов СВО
Волонтеры из Астраханской области сшили флисовые куртки, которые передали для военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:46
2023-10-17T19:46
надежные люди
общество
астраханская область
икрянинский район
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Волонтеры из Астраханской области сшили флисовые куртки, которые передали для военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает администрация губернатора региона. "Сотрудницы благотворительного ателье "Тепло сердец" поселка Красные Баррикады Икрянинского района при содействии депутата Госдумы Рината Аюпова изготовили флисовые куртки для земляков-участников СВО", - говорится в сообщении. Партию одежды уже отправили военнослужащим. Отмечается, что в регионе выстроена четкая система оказания помощи военным. Добровольцы регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону спецоперации. Так, недавно туда был направлен автомобиль с продуктами, в частности, астраханскими арбузами. Также помощь оказывают семьям военных.
https://ria.ru/20231007/set-1901143552.html
астраханская область
икрянинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, астраханская область, икрянинский район, госдума рф
Надежные люди, Общество, Астраханская область, Икрянинский район, Госдума РФ
Астраханские волонтеры сшили куртки для бойцов СВО

Волонтеры из Астраханской области сшили флисовые куртки для военнослужащих СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Волонтеры из Астраханской области сшили флисовые куртки, которые передали для военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает администрация губернатора региона.
«
"Сотрудницы благотворительного ателье "Тепло сердец" поселка Красные Баррикады Икрянинского района при содействии депутата Госдумы Рината Аюпова изготовили флисовые куртки для земляков-участников СВО", - говорится в сообщении. Партию одежды уже отправили военнослужащим.
Отмечается, что в регионе выстроена четкая система оказания помощи военным. Добровольцы регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону спецоперации. Так, недавно туда был направлен автомобиль с продуктами, в частности, астраханскими арбузами. Также помощь оказывают семьям военных.
Маскировочная сеть, сплетенная жителями Астраханской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Маскировочная сеть, сплетенная астраханцами, спасла бойца СВО
7 октября, 13:50
 
Надежные людиОбществоАстраханская областьИкрянинский районГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала