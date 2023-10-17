https://ria.ru/20231017/kurtki-1903447994.html

Астраханские волонтеры сшили куртки для бойцов СВО

Астраханские волонтеры сшили куртки для бойцов СВО - РИА Новости, 17.10.2023

Астраханские волонтеры сшили куртки для бойцов СВО

Волонтеры из Астраханской области сшили флисовые куртки, которые передали для военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:46

2023-10-17T19:46

2023-10-17T19:46

надежные люди

общество

астраханская область

икрянинский район

госдума рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Волонтеры из Астраханской области сшили флисовые куртки, которые передали для военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает администрация губернатора региона. "Сотрудницы благотворительного ателье "Тепло сердец" поселка Красные Баррикады Икрянинского района при содействии депутата Госдумы Рината Аюпова изготовили флисовые куртки для земляков-участников СВО", - говорится в сообщении. Партию одежды уже отправили военнослужащим. Отмечается, что в регионе выстроена четкая система оказания помощи военным. Добровольцы регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону спецоперации. Так, недавно туда был направлен автомобиль с продуктами, в частности, астраханскими арбузами. Также помощь оказывают семьям военных.

https://ria.ru/20231007/set-1901143552.html

астраханская область

икрянинский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, астраханская область, икрянинский район, госдума рф