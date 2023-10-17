https://ria.ru/20231017/kherson-1903325664.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.10.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:16

2023-10-17T14:16

2023-10-17T14:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20231017/prigovor-1903266365.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность