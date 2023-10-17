https://ria.ru/20231017/kherson-1903325664.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.10.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:16
2023-10-17T14:16
2023-10-17T14:23
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли более 45 военных
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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