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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 17.10.2023 (обновлено: 14:23 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/kherson-1903325664.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.10.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:16
2023-10-17T14:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20231017/prigovor-1903266365.html
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Варвара Скокшина
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли более 45 военных

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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