https://ria.ru/20231017/khamas-1903212632.html
ЦАХАЛ заявил об уничтожении в Газе одного из руководителей ХАМАС
ЦАХАЛ заявил об уничтожении в Газе одного из руководителей ХАМАС - РИА Новости, 17.10.2023
ЦАХАЛ заявил об уничтожении в Газе одного из руководителей ХАМАС
Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении одного из руководителей движения ХАМАС в секторе Газа Осамы Мазини. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T01:05
2023-10-17T01:05
2023-10-17T01:13
в мире
израиль
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хамас
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении одного из руководителей движения ХАМАС в секторе Газа Осамы Мазини."Армия обороны Израиля и ISA уничтожили Осаму Мазини, главу Совета шуры террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля", - говорится в сообщении.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/kongressvuman-1903211963.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, хамас, оон, восточный иерусалим, россия
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Восточный Иерусалим, Россия
ЦАХАЛ заявил об уничтожении в Газе одного из руководителей ХАМАС
ЦАХАЛ заявил об уничтожении в секторе ГАЗА одного из руководителей ХАМАС Мазине
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении одного из руководителей движения ХАМАС в секторе Газа Осамы Мазини.
«
"Армия обороны Израиля и ISA уничтожили Осаму Мазини, главу Совета шуры террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля", - говорится в сообщении.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.
Конгрессвуман призвала США не отправлять военных в Израиль
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
В ЦАХАЛ заявили об обстреле у границы с Ливаном