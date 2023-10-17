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Пенсионерка из Ленинградской области нашла на даче гранатомет - РИА Новости, 17.10.2023
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15:31 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/granatomet-1903350182.html
Пенсионерка из Ленинградской области нашла на даче гранатомет
Пенсионерка из Ленинградской области нашла на даче гранатомет - РИА Новости, 17.10.2023
Пенсионерка из Ленинградской области нашла на даче гранатомет
Пенсионерка из Ломоносовского района Ленинградской области нашла в сарае на даче боевой гранатомет своего мужа, воевавшего в 90-е годы на Северном Кавказе,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:31
2023-10-17T15:31
происшествия
ленинградская область
ломоносовский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Пенсионерка из Ломоносовского района Ленинградской области нашла в сарае на даче боевой гранатомет своего мужа, воевавшего в 90-е годы на Северном Кавказе, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "В полицию Ломоносовского района обратилась 66-летняя пенсионерка с заявлением о том, что на своем дачном участке, находящемся в деревне Волковицы, СНТ "Андреевка-1", в сарае обнаружила предмет, похожий на одноразовый гранатомет", - говорится в сообщении. Согласно информации правоохранителей, оружие принадлежало ее мужу, умершему в 2022 году, который участвовал в боевых действиях в 1990-е годы на Северном Кавказе. По данным ГУМВД, исследование подтвердило, что гранатомет является боевым.
https://ria.ru/20230220/taynik-1853126717.html
ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, ломоносовский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пенсионерка из Ленинградской области нашла на даче гранатомет

В Ленинградской области пенсионерка нашла гранатомет мужа, воевавшего в Чечне

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Пенсионерка из Ломоносовского района Ленинградской области нашла в сарае на даче боевой гранатомет своего мужа, воевавшего в 90-е годы на Северном Кавказе, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"В полицию Ломоносовского района обратилась 66-летняя пенсионерка с заявлением о том, что на своем дачном участке, находящемся в деревне Волковицы, СНТ "Андреевка-1", в сарае обнаружила предмет, похожий на одноразовый гранатомет", - говорится в сообщении.
Согласно информации правоохранителей, оружие принадлежало ее мужу, умершему в 2022 году, который участвовал в боевых действиях в 1990-е годы на Северном Кавказе.
По данным ГУМВД, исследование подтвердило, что гранатомет является боевым.
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ПроисшествияЛенинградская областьЛомоносовский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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