https://ria.ru/20231017/granatomet-1903350182.html

Пенсионерка из Ленинградской области нашла на даче гранатомет

Пенсионерка из Ленинградской области нашла на даче гранатомет - РИА Новости, 17.10.2023

Пенсионерка из Ленинградской области нашла на даче гранатомет

Пенсионерка из Ломоносовского района Ленинградской области нашла в сарае на даче боевой гранатомет своего мужа, воевавшего в 90-е годы на Северном Кавказе,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:31

2023-10-17T15:31

2023-10-17T15:31

происшествия

ленинградская область

ломоносовский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Пенсионерка из Ломоносовского района Ленинградской области нашла в сарае на даче боевой гранатомет своего мужа, воевавшего в 90-е годы на Северном Кавказе, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "В полицию Ломоносовского района обратилась 66-летняя пенсионерка с заявлением о том, что на своем дачном участке, находящемся в деревне Волковицы, СНТ "Андреевка-1", в сарае обнаружила предмет, похожий на одноразовый гранатомет", - говорится в сообщении. Согласно информации правоохранителей, оружие принадлежало ее мужу, умершему в 2022 году, который участвовал в боевых действиях в 1990-е годы на Северном Кавказе. По данным ГУМВД, исследование подтвердило, что гранатомет является боевым.

https://ria.ru/20230220/taynik-1853126717.html

ленинградская область

ломоносовский район

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, ломоносовский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)