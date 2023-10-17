https://ria.ru/20231017/franshiza-1903467439.html
Бизнесменов Кубани благодаря нацпроекту бесплатно обучили запуску франшизы
Бизнесменов Кубани благодаря нацпроекту бесплатно обучили запуску франшизы - РИА Новости, 17.10.2023
Бизнесменов Кубани благодаря нацпроекту бесплатно обучили запуску франшизы
Несколько десятков бизнесменов Краснодарского края обучились в бесплатной "Школе франчайзинга" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство",... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:53
2023-10-17T21:53
2023-10-17T21:53
краснодарский край
экономика
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Несколько десятков бизнесменов Краснодарского края обучились в бесплатной "Школе франчайзинга" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", участники проекта узнали, как открывать и продвигать франшизу, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Предприниматели Кубани прошли обучение в бесплатной "Школе франчайзинга" от центра "Мой бизнес". 20 индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц региона узнали, как правильно создать франшизу и какие нюансы учесть, чтобы партнеры не уходили и не копировали бизнес", - говорится в сообщении. Уточняется, что участники проекта познакомились с базовыми принципами и юридическими особенностями франчайзинга. Проанализировали возможность создания франшизы для своего бизнеса, преимущества, риски и типичные ошибки, а также изучили продвижение и продажи. На практической части спроектировали архитектуру франшизы и сформировали уникальное торговое предложение. Очное обучение предпринимателей организовал Фонд развития бизнеса (центр "Мой бизнес") при поддержке регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Работу проводят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". "Основной целью курса стало обучение предпринимателей практическим инструментам создания и продвижения франшизы. Упаковка кубанского бизнеса является важным шагом для стимулирования экономического роста и развития нашего региона. Данная модель способствует созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и поддержке активности бизнеса. Франчайзинг имеет экономическую выгоду как для компаний, так и для региона в целом", – подчеркнула исполнительный директор фонда-организатора проекта Елена Пистунова. Благодаря центру "Мой бизнес" с 2020 по 2022 год в Краснодарском крае 22 компании смогли упаковать франшизы своих бизнес-моделей с государственной поддержкой, добавляют власти.
https://ria.ru/20231013/investproekty-1902502607.html
https://ria.ru/20231006/biznes-1901078719.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Несколько десятков бизнесменов Краснодарского края обучились в бесплатной "Школе франчайзинга" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", участники проекта узнали, как открывать и продвигать франшизу, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
«
"Предприниматели Кубани прошли обучение в бесплатной "Школе франчайзинга" от центра "Мой бизнес". 20 индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц региона узнали, как правильно создать франшизу и какие нюансы учесть, чтобы партнеры не уходили и не копировали бизнес", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что участники проекта познакомились с базовыми принципами и юридическими особенностями франчайзинга. Проанализировали возможность создания франшизы для своего бизнеса, преимущества, риски и типичные ошибки, а также изучили продвижение и продажи. На практической части спроектировали архитектуру франшизы и сформировали уникальное торговое предложение.
Очное обучение предпринимателей организовал Фонд развития бизнеса (центр "Мой бизнес") при поддержке регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Работу проводят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
«
"Основной целью курса стало обучение предпринимателей практическим инструментам создания и продвижения франшизы. Упаковка кубанского бизнеса является важным шагом для стимулирования экономического роста и развития нашего региона. Данная модель способствует созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и поддержке активности бизнеса. Франчайзинг имеет экономическую выгоду как для компаний, так и для региона в целом", – подчеркнула исполнительный директор фонда-организатора проекта Елена Пистунова.
Благодаря центру "Мой бизнес" с 2020 по 2022 год в Краснодарском крае
22 компании смогли упаковать франшизы своих бизнес-моделей с государственной поддержкой, добавляют власти.
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