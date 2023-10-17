https://ria.ru/20231017/franshiza-1903467439.html

Бизнесменов Кубани благодаря нацпроекту бесплатно обучили запуску франшизы

Бизнесменов Кубани благодаря нацпроекту бесплатно обучили запуску франшизы - РИА Новости, 17.10.2023

Бизнесменов Кубани благодаря нацпроекту бесплатно обучили запуску франшизы

Несколько десятков бизнесменов Краснодарского края обучились в бесплатной "Школе франчайзинга" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство",... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T21:53

2023-10-17T21:53

2023-10-17T21:53

краснодарский край

экономика

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Несколько десятков бизнесменов Краснодарского края обучились в бесплатной "Школе франчайзинга" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", участники проекта узнали, как открывать и продвигать франшизу, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Предприниматели Кубани прошли обучение в бесплатной "Школе франчайзинга" от центра "Мой бизнес". 20 индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц региона узнали, как правильно создать франшизу и какие нюансы учесть, чтобы партнеры не уходили и не копировали бизнес", - говорится в сообщении. Уточняется, что участники проекта познакомились с базовыми принципами и юридическими особенностями франчайзинга. Проанализировали возможность создания франшизы для своего бизнеса, преимущества, риски и типичные ошибки, а также изучили продвижение и продажи. На практической части спроектировали архитектуру франшизы и сформировали уникальное торговое предложение. Очное обучение предпринимателей организовал Фонд развития бизнеса (центр "Мой бизнес") при поддержке регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Работу проводят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". "Основной целью курса стало обучение предпринимателей практическим инструментам создания и продвижения франшизы. Упаковка кубанского бизнеса является важным шагом для стимулирования экономического роста и развития нашего региона. Данная модель способствует созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и поддержке активности бизнеса. Франчайзинг имеет экономическую выгоду как для компаний, так и для региона в целом", – подчеркнула исполнительный директор фонда-организатора проекта Елена Пистунова. Благодаря центру "Мой бизнес" с 2020 по 2022 год в Краснодарском крае 22 компании смогли упаковать франшизы своих бизнес-моделей с государственной поддержкой, добавляют власти.

https://ria.ru/20231013/investproekty-1902502607.html

https://ria.ru/20231006/biznes-1901078719.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край