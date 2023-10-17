https://ria.ru/20231017/eskalatsiya-1903348648.html

СМИ: Гутерреш в среду прибудет в Египет из-за эскалации конфликта в Израиле

СМИ: Гутерреш в среду прибудет в Египет из-за эскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ: Гутерреш в среду прибудет в Египет из-за эскалации конфликта в Израиле

Генсек ООН Антониу Гутерреш, как ожидается, в среду прибудет в Каир на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и ухудшения гуманитарной ситуации в Газе, РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:28

2023-10-17T15:28

2023-10-17T15:28

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, как ожидается, в среду прибудет в Каир на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и ухудшения гуманитарной ситуации в Газе, сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на источник. "Ожидается, что Гутерреш прибудет в Каир утром в среду", - пишет издание. По информации издания, Гутерреш встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, с которым обсудит палестино-израильский конфликт и ситуацию на границе сектора Газы и Египта. Ранее Гутерреш призвал Израиль предоставить быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу, а ХАМАС – немедленно освободить заложников без предусловий. Представитель египетской неправительственной организации Life Makers Абдель Рахман Хабат заявил РИА Новости, что порядка 150 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа находятся в египетском городе Эль-Ариш и ждут возможности отправиться в анклав, но не могут проехать в Газу из-за повторяющихся израильских ударов около КПП. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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