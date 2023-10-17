https://ria.ru/20231017/eksport-1903459229.html

Лауреаты премии "Экспортер года" поделятся опытом покорения внешних рынков

Лауреаты премии "Экспортер года" поделятся опытом покорения внешних рынков - РИА Новости, 17.10.2023

Лауреаты премии "Экспортер года" поделятся опытом покорения внешних рынков

Лучшие экспортеры этого года - лауреаты и призеры конкурса "Экспортер года" - расскажут, как добиться грандиозного успеха в завоевании внешних рынков и покорить РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T20:56

2023-10-17T20:56

2023-10-17T20:56

в россии

экономика

россия

премии

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лучшие экспортеры этого года - лауреаты и призеры конкурса "Экспортер года" - расскажут, как добиться грандиозного успеха в завоевании внешних рынков и покорить ниши, на которых тебя никто не ждал, поделятся своим опытом и лайфхаками в преодолении текущих ограничений, расскажут о том, как им удается успешно выводить свою продукцию на международный рынок, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В 2022 году экспортеры столкнулись с новыми вызовами и ограничениями для российского бизнеса. Санкции и запреты на сотрудничество отечественным компаниям создали трудности для экспорта. Однако, несмотря на это, предприниматели продолжают искать возможности для выхода на международные рынки и добиваются порой феноменальных результатов", - говорится в сообщении.На сессии "Кейсы лауреатов премии "Экспортер года", которая состоится в пресс-центре 19 октября в 16:00 в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", победители и призеры конкурса этого года расскажут о выводе продуктов на зарубежные рынки и мерах поддержки, которые помогли им развить бизнес в условиях современных вызовов и ограничений. Модератором выступит ведущий телеканала "Россия 24" Антон Борисов.Сессия станет отличной возможностью для предпринимателей и экспортеров обменяться опытом, узнать о креативных подходах к экспорту и найти вдохновение для успешного развития своего дела на международном уровне.Своими кейсами поделятся Владимир Кантемиров, генеральный директор ООО ТД "ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ" (Смоленская область, производитель ветеринарного оборудования и поставщик готовых решений для ветеринарных клиник), Лиана Меликсетян, коммерческий директор ООО "НТЕХ ЛАБ" (г. Москва, занимается разработкой и внедрением технологии распознавания лиц и силуэтов людей, один из лидеров в области решений для видеоаналитики).Также выступят Виталий Дулиенко, директор по развитию ООО "ПЛОДОИМПОРТ" (Московская область, экспортирует консервированные овощи и фрукты под брендом "Дядя Ваня"), Игорь Чуваков, основатель и руководитель ООО "Маклауд" (Свердловская область, производит и экспортирует кальяны премиум-класса) и Лейла Атакишиева, глава Международного департамента ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус" (г. Москва, производитель и дистрибьютор фильмов и видео-контента).Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1). Даты и время всех мероприятий Форума можно уточнить на сайте в разделе "Программа".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, премии, экспорт, российский экспортный центр (рэц)