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Лауреаты премии "Экспортер года" поделятся опытом покорения внешних рынков - РИА Новости, 17.10.2023
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20:56 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/eksport-1903459229.html
Лауреаты премии "Экспортер года" поделятся опытом покорения внешних рынков
Лауреаты премии "Экспортер года" поделятся опытом покорения внешних рынков - РИА Новости, 17.10.2023
Лауреаты премии "Экспортер года" поделятся опытом покорения внешних рынков
Лучшие экспортеры этого года - лауреаты и призеры конкурса "Экспортер года" - расскажут, как добиться грандиозного успеха в завоевании внешних рынков и покорить РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:56
2023-10-17T20:56
в россии
экономика
россия
премии
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лучшие экспортеры этого года - лауреаты и призеры конкурса "Экспортер года" - расскажут, как добиться грандиозного успеха в завоевании внешних рынков и покорить ниши, на которых тебя никто не ждал, поделятся своим опытом и лайфхаками в преодолении текущих ограничений, расскажут о том, как им удается успешно выводить свою продукцию на международный рынок, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В 2022 году экспортеры столкнулись с новыми вызовами и ограничениями для российского бизнеса. Санкции и запреты на сотрудничество отечественным компаниям создали трудности для экспорта. Однако, несмотря на это, предприниматели продолжают искать возможности для выхода на международные рынки и добиваются порой феноменальных результатов", - говорится в сообщении.На сессии "Кейсы лауреатов премии "Экспортер года", которая состоится в пресс-центре 19 октября в 16:00 в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", победители и призеры конкурса этого года расскажут о выводе продуктов на зарубежные рынки и мерах поддержки, которые помогли им развить бизнес в условиях современных вызовов и ограничений. Модератором выступит ведущий телеканала "Россия 24" Антон Борисов.Сессия станет отличной возможностью для предпринимателей и экспортеров обменяться опытом, узнать о креативных подходах к экспорту и найти вдохновение для успешного развития своего дела на международном уровне.Своими кейсами поделятся Владимир Кантемиров, генеральный директор ООО ТД "ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ" (Смоленская область, производитель ветеринарного оборудования и поставщик готовых решений для ветеринарных клиник), Лиана Меликсетян, коммерческий директор ООО "НТЕХ ЛАБ" (г. Москва, занимается разработкой и внедрением технологии распознавания лиц и силуэтов людей, один из лидеров в области решений для видеоаналитики).Также выступят Виталий Дулиенко, директор по развитию ООО "ПЛОДОИМПОРТ" (Московская область, экспортирует консервированные овощи и фрукты под брендом "Дядя Ваня"), Игорь Чуваков, основатель и руководитель ООО "Маклауд" (Свердловская область, производит и экспортирует кальяны премиум-класса) и Лейла Атакишиева, глава Международного департамента ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус" (г. Москва, производитель и дистрибьютор фильмов и видео-контента).Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1). Даты и время всех мероприятий Форума можно уточнить на сайте в разделе "Программа".
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РИА Новости
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экономика, россия, премии, экспорт, российский экспортный центр (рэц)
В России, Экономика, Россия, премии, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ)
В России

Лауреаты премии "Экспортер года" поделятся опытом покорения внешних рынков

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУчастники церемонии награждения победителей и призеров окружной премии РЭЦ "Экспортер года" по Северо-Западному федеральному округу
Участники церемонии награждения победителей и призеров окружной премии РЭЦ Экспортер года по Северо-Западному федеральному округу - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лучшие экспортеры этого года - лауреаты и призеры конкурса "Экспортер года" - расскажут, как добиться грандиозного успеха в завоевании внешних рынков и покорить ниши, на которых тебя никто не ждал, поделятся своим опытом и лайфхаками в преодолении текущих ограничений, расскажут о том, как им удается успешно выводить свою продукцию на международный рынок, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В 2022 году экспортеры столкнулись с новыми вызовами и ограничениями для российского бизнеса. Санкции и запреты на сотрудничество отечественным компаниям создали трудности для экспорта. Однако, несмотря на это, предприниматели продолжают искать возможности для выхода на международные рынки и добиваются порой феноменальных результатов", - говорится в сообщении.
На сессии "Кейсы лауреатов премии "Экспортер года", которая состоится в пресс-центре 19 октября в 16:00 в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", победители и призеры конкурса этого года расскажут о выводе продуктов на зарубежные рынки и мерах поддержки, которые помогли им развить бизнес в условиях современных вызовов и ограничений. Модератором выступит ведущий телеканала "Россия 24" Антон Борисов.
Сессия станет отличной возможностью для предпринимателей и экспортеров обменяться опытом, узнать о креативных подходах к экспорту и найти вдохновение для успешного развития своего дела на международном уровне.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Своими кейсами поделятся Владимир Кантемиров, генеральный директор ООО ТД "ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ" (Смоленская область, производитель ветеринарного оборудования и поставщик готовых решений для ветеринарных клиник), Лиана Меликсетян, коммерческий директор ООО "НТЕХ ЛАБ" (г. Москва, занимается разработкой и внедрением технологии распознавания лиц и силуэтов людей, один из лидеров в области решений для видеоаналитики).
Также выступят Виталий Дулиенко, директор по развитию ООО "ПЛОДОИМПОРТ" (Московская область, экспортирует консервированные овощи и фрукты под брендом "Дядя Ваня"), Игорь Чуваков, основатель и руководитель ООО "Маклауд" (Свердловская область, производит и экспортирует кальяны премиум-класса) и Лейла Атакишиева, глава Международного департамента ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус" (г. Москва, производитель и дистрибьютор фильмов и видео-контента).
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1). Даты и время всех мероприятий Форума можно уточнить на сайте в разделе "Программа".
 
В РоссииЭкономикаРоссияпремииЭкспортРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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