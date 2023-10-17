https://ria.ru/20231017/donetsk-1903234932.html

Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке

Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке - РИА Новости, 17.10.2023

Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что при обстреле украинскими войсками утром во вторник произошло прямое попадание в многоквартирный дом... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:49

2023-10-17T08:49

2023-10-17T08:49

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

нато

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ДОНЕЦК, 17 окт – РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что при обстреле украинскими войсками утром во вторник произошло прямое попадание в многоквартирный дом в Куйбышевском районе города, о последствиях пока не сообщается. "В результате обстрела произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Степаненко в Куйбышевском районе", - написал Кулемзин. При этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с 7.00 до 8.25 вторника зафиксировало несколько обстрелов Донецка украинскими войсками, выпущено в общей сложности двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам города. Куйбышевский район Донецка расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231017/donetsk-1903222097.html

https://ria.ru/20231016/rakety-1903029563.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), нато