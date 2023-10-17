Рейтинг@Mail.ru
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/donetsk-1903234932.html
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке - РИА Новости, 17.10.2023
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что при обстреле украинскими войсками утром во вторник произошло прямое попадание в многоквартирный дом... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:49
2023-10-17T08:49
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887304666_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_740361e7b8ea91caf8f8b0957a69bf46.jpg
ДОНЕЦК, 17 окт – РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что при обстреле украинскими войсками утром во вторник произошло прямое попадание в многоквартирный дом в Куйбышевском районе города, о последствиях пока не сообщается. "В результате обстрела произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Степаненко в Куйбышевском районе", - написал Кулемзин. При этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с 7.00 до 8.25 вторника зафиксировало несколько обстрелов Донецка украинскими войсками, выпущено в общей сложности двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам города. Куйбышевский район Донецка расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231017/donetsk-1903222097.html
https://ria.ru/20231016/rakety-1903029563.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887304666_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c9e5a461fff0d18b8843300a1ed964f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), нато
В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), НАТО
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке

Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Куйбышевском районе в Донецке

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 окт – РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что при обстреле украинскими войсками утром во вторник произошло прямое попадание в многоквартирный дом в Куйбышевском районе города, о последствиях пока не сообщается.
"В результате обстрела произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Степаненко в Куйбышевском районе", - написал Кулемзин.
Последствия обстрела Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Украинские войска за ночь выпустили по Донецку семь снарядов
Вчера, 04:38
При этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с 7.00 до 8.25 вторника зафиксировало несколько обстрелов Донецка украинскими войсками, выпущено в общей сложности двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам города.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО
16 октября, 12:23
 
В миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала