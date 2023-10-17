Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/donetsk-1903227142.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 17.10.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 3 снаряда того же калибра по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T06:43
2023-10-17T06:43
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893735358_0:239:3020:1937_1920x0_80_0_0_31fab5e8a3494a761558fedddf1fa3a5.jpg
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 3 снаряда того же калибра по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред. )по направлениям: 06:25 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 06:25 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 06:30 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231016/obstrel-1903003258.html
донецк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893735358_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7647bb74baca345f945b41f1dd3fabfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 3 снаряда того же калибра по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред. )по направлениям: 06:25 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 06:25 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 06:30 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В Херсонской области при обстреле пострадали два человека
16 октября, 10:37
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала