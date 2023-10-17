https://ria.ru/20231017/donetsk-1903227142.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 17.10.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 3 снаряда того же калибра по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T06:43
2023-10-17T06:43
2023-10-17T06:43
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 3 снаряда того же калибра по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред. )по направлениям: 06:25 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 06:25 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 06:30 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231016/obstrel-1903003258.html
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донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 155 миллиметров