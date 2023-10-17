Саратовская область отправит в зону СВО детекторы для выявления дронов
Саратовская область впервые отправит в зону СВО детекторы для выявления дронов
© Фото : Telegram-канал губернатора Саратовской области Р.В.БусаргинаСаратовская область впервые отправит в зону СВО детекторы для выявления дронов
© Фото : Telegram-канал губернатора Саратовской области Р.В.Бусаргина
САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости. Саратовская область впервые в составе гуманитарного груза отправит в зону специальной военной операции детекторы для обнаружения беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
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"По заявкам командования закупили технические средства, которые помогут мужикам в выполнении боевых задач. Это дневные и ночные квадрокоптеры, ноутбук, тепловизор, оргтехника, детекторы БПЛА, радиостанции и ретрансляторы. Детекторы БПЛА отправляем впервые, эти устройства позволяют выявить вражеский дрон на дальнем расстоянии. В преддверии зимы нашим солдатам необходимы буржуйки. Их тоже отправили в зону СВО. Отвезем и различные медикаменты, среди них - обезболивающие, противовирусные и жаропонижающее средства, бинты", - написал Бусаргин.
Он уточнил, что очередная партию помощи для наших военнослужащих будет доставлена бойцам 94-го полка.
"Спасибо всем, кто помогает формировать посылки и доставлять их в зону специальной военной операции. Эта поддержка из дома, из тыла, нашим бойцам очень важна. Доброй и спокойной дороги волонтёрам", - добавил глава региона.