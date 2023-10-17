https://ria.ru/20231017/detektory-1903363255.html

Саратовская область отправит в зону СВО детекторы для выявления дронов

Саратовская область отправит в зону СВО детекторы для выявления дронов - РИА Новости, 17.10.2023

Саратовская область отправит в зону СВО детекторы для выявления дронов

Саратовская область впервые в составе гуманитарного груза отправит в зону специальной военной операции детекторы для обнаружения беспилотников, сообщил... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:08

2023-10-17T16:08

2023-10-17T16:08

надежные люди

технологии

саратовская область

роман бусаргин

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САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости. Саратовская область впервые в составе гуманитарного груза отправит в зону специальной военной операции детекторы для обнаружения беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "По заявкам командования закупили технические средства, которые помогут мужикам в выполнении боевых задач. Это дневные и ночные квадрокоптеры, ноутбук, тепловизор, оргтехника, детекторы БПЛА, радиостанции и ретрансляторы. Детекторы БПЛА отправляем впервые, эти устройства позволяют выявить вражеский дрон на дальнем расстоянии. В преддверии зимы нашим солдатам необходимы буржуйки. Их тоже отправили в зону СВО. Отвезем и различные медикаменты, среди них - обезболивающие, противовирусные и жаропонижающее средства, бинты", - написал Бусаргин. Он уточнил, что очередная партию помощи для наших военнослужащих будет доставлена бойцам 94-го полка. "Спасибо всем, кто помогает формировать посылки и доставлять их в зону специальной военной операции. Эта поддержка из дома, из тыла, нашим бойцам очень важна. Доброй и спокойной дороги волонтёрам", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20230913/tsement-1896142311.html

саратовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, саратовская область, роман бусаргин