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Саратовская область отправит в зону СВО детекторы для выявления дронов - РИА Новости, 17.10.2023
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Надежные люди
 
16:08 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/detektory-1903363255.html
Саратовская область отправит в зону СВО детекторы для выявления дронов
Саратовская область отправит в зону СВО детекторы для выявления дронов - РИА Новости, 17.10.2023
Саратовская область отправит в зону СВО детекторы для выявления дронов
Саратовская область впервые в составе гуманитарного груза отправит в зону специальной военной операции детекторы для обнаружения беспилотников, сообщил... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:08
2023-10-17T16:08
надежные люди
технологии
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости. Саратовская область впервые в составе гуманитарного груза отправит в зону специальной военной операции детекторы для обнаружения беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "По заявкам командования закупили технические средства, которые помогут мужикам в выполнении боевых задач. Это дневные и ночные квадрокоптеры, ноутбук, тепловизор, оргтехника, детекторы БПЛА, радиостанции и ретрансляторы. Детекторы БПЛА отправляем впервые, эти устройства позволяют выявить вражеский дрон на дальнем расстоянии. В преддверии зимы нашим солдатам необходимы буржуйки. Их тоже отправили в зону СВО. Отвезем и различные медикаменты, среди них - обезболивающие, противовирусные и жаропонижающее средства, бинты", - написал Бусаргин. Он уточнил, что очередная партию помощи для наших военнослужащих будет доставлена бойцам 94-го полка. "Спасибо всем, кто помогает формировать посылки и доставлять их в зону специальной военной операции. Эта поддержка из дома, из тыла, нашим бойцам очень важна. Доброй и спокойной дороги волонтёрам", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20230913/tsement-1896142311.html
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технологии, саратовская область, роман бусаргин
Надежные люди, Технологии, Саратовская область, Роман Бусаргин
Саратовская область отправит в зону СВО детекторы для выявления дронов

Саратовская область впервые отправит в зону СВО детекторы для выявления дронов

© Фото : Telegram-канал губернатора Саратовской области Р.В.БусаргинаСаратовская область впервые отправит в зону СВО детекторы для выявления дронов
Саратовская область впервые отправит в зону СВО детекторы для выявления дронов - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Telegram-канал губернатора Саратовской области Р.В.Бусаргина
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости. Саратовская область впервые в составе гуманитарного груза отправит в зону специальной военной операции детекторы для обнаружения беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
«
"По заявкам командования закупили технические средства, которые помогут мужикам в выполнении боевых задач. Это дневные и ночные квадрокоптеры, ноутбук, тепловизор, оргтехника, детекторы БПЛА, радиостанции и ретрансляторы. Детекторы БПЛА отправляем впервые, эти устройства позволяют выявить вражеский дрон на дальнем расстоянии. В преддверии зимы нашим солдатам необходимы буржуйки. Их тоже отправили в зону СВО. Отвезем и различные медикаменты, среди них - обезболивающие, противовирусные и жаропонижающее средства, бинты", - написал Бусаргин.
Он уточнил, что очередная партию помощи для наших военнослужащих будет доставлена бойцам 94-го полка.
"Спасибо всем, кто помогает формировать посылки и доставлять их в зону специальной военной операции. Эта поддержка из дома, из тыла, нашим бойцам очень важна. Доброй и спокойной дороги волонтёрам", - добавил глава региона.
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Надежные людиТехнологииСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
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