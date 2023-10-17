https://ria.ru/20231017/bolsonaru-1903475938.html
Комиссия бразильского сената просит обвинить Болсонару в перевороте
Комиссия бразильского сената просит обвинить Болсонару в перевороте - РИА Новости, 17.10.2023
Комиссия бразильского сената просит обвинить Болсонару в перевороте
Докладчик бразильской Парламентской следственной комиссии (CPI) Элизиан Гама представила отчет о попытке государственного переворота 8 января 2023 года и... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T22:58
2023-10-17T22:58
2023-10-17T22:58
в мире
жаир болсонару
бразилия
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МЕХИКО, 17 окт - РИА Новости. Докладчик бразильской Парламентской следственной комиссии (CPI) Элизиан Гама представила отчет о попытке государственного переворота 8 января 2023 года и призвала предъявить обвинения экс-президенту Жаиру Болсонару по четырем преступлениям, включая государственный переворот, сообщил Globo TV. "Бразильская демократия подверглась нападению: массами манипулировали с помощью разжигания ненависти, цифровых боевиков использовали, чтобы посеять страх, дисквалифицировать оппонентов и содействовать нападкам на избирательную систему, силы безопасности были кооптированы, предпринимались попытки коррумпировать, остановить и отменить выборы, была предпринята попытка государственного переворота, и, наконец, поощрялись отчаянные действия и движения для захвата власти. Восьмое января - это дело рук болсонаризма", - заявила Гама в ходе презентации доклада в сенате, выдержки из этого выступления транслировал Globo TV. В заключительном отчете комиссия CPI призывает предъявить обвинения экс-президенту Жаиру Болсонару и пяти бывшим министрам его правительства. Голосование в комиссии сената по этому докладу назначено на среду, в случае одобрения он будет отправлен в различные органы, включая прокуратуру и офис генерального адвоката. Бывшего главу государства обвиняют в создании преступного сообщества, попытке насильственного воспрепятствования демократическому верховенству закона, государственном перевороте и использовании мер, препятствующих свободному осуществлению политических прав. В совокупности наказание за эти преступления может достигать 29 лет лишения свободы. Аналогичные обвинения выдвинуты в адрес бывших министра обороны, кандидата в вице-президенты Браги Нетту, министра юстиции Андерсона Торреса, министра кабинета институциональной безопасности Аугусто Элено, министра гражданской палаты Луиса Эдуарду Рамоса, министра обороны Серхио Ногейры. Общий перечень обвиняемых лиц в докладе включает 61 человека, прямо или косвенно участвовавшего в преступлениях. Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, они были разграблены, в результате были задержаны около двух тысяч человек. В рамках расследования прокуратура Бразилии предъявила обвинения более чем 1,3 тысячи участникам беспорядков. Ожидается, что все они будут осуждены до конца текущего года.
https://ria.ru/20230817/bolsonaru-1890708777.html
https://ria.ru/20230630/bolsonaru-1881565328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жаир болсонару, бразилия
В мире, Жаир Болсонару, Бразилия
Комиссия бразильского сената просит обвинить Болсонару в перевороте
Комиссия бразильского сената попросила обвинить Болсонару в госперевороте
МЕХИКО, 17 окт - РИА Новости.
Докладчик бразильской Парламентской следственной комиссии (CPI) Элизиан Гама представила отчет о попытке государственного переворота 8 января 2023 года и призвала предъявить обвинения экс-президенту Жаиру Болсонару по четырем преступлениям, включая государственный переворот, сообщил Globo TV
.
«
"Бразильская демократия подверглась нападению: массами манипулировали с помощью разжигания ненависти, цифровых боевиков использовали, чтобы посеять страх, дисквалифицировать оппонентов и содействовать нападкам на избирательную систему, силы безопасности были кооптированы, предпринимались попытки коррумпировать, остановить и отменить выборы, была предпринята попытка государственного переворота, и, наконец, поощрялись отчаянные действия и движения для захвата власти. Восьмое января - это дело рук болсонаризма", - заявила Гама в ходе презентации доклада в сенате, выдержки из этого выступления транслировал Globo TV.
В заключительном отчете комиссия CPI призывает предъявить обвинения экс-президенту Жаиру Болсонару и пяти бывшим министрам его правительства. Голосование в комиссии сената по этому докладу назначено на среду, в случае одобрения он будет отправлен в различные органы, включая прокуратуру и офис генерального адвоката.
Бывшего главу государства обвиняют в создании преступного сообщества, попытке насильственного воспрепятствования демократическому верховенству закона, государственном перевороте и использовании мер, препятствующих свободному осуществлению политических прав. В совокупности наказание за эти преступления может достигать 29 лет лишения свободы.
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Аналогичные обвинения выдвинуты в адрес бывших министра обороны, кандидата в вице-президенты Браги Нетту, министра юстиции Андерсона Торреса, министра кабинета институциональной безопасности Аугусто Элено, министра гражданской палаты Луиса Эдуарду Рамоса, министра обороны Серхио Ногейры. Общий перечень обвиняемых лиц в докладе включает 61 человека, прямо или косвенно участвовавшего в преступлениях.
Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии
, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, они были разграблены, в результате были задержаны около двух тысяч человек.
В рамках расследования прокуратура Бразилии предъявила обвинения более чем 1,3 тысячи участникам беспорядков. Ожидается, что все они будут осуждены до конца текущего года.
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