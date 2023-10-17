СМИ: Египет пригрозил Западу отправить миллион беженцев из Газы в ЕС
FT: Египет в ответ на давление Запада пригрозил отправить беженцев из Газы в ЕС
© AP Photo / Fatima ShbairПалестинские беженцы на юге сектора Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинские беженцы на юге сектора Газа
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Египетские власти "очень-очень злы" из-за давления Запада по вопросу размещения беженцев из сектора Газа и пригрозили отправить их в страны ЕС, пишет британская газета Financial Times.
"Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте", — приводит издание слова неназванного высокопоставленного египетского чиновника в разговоре с европейским коллегой.
Как пишет FT, в Каире опасаются, что западные страны будут настойчиво предлагать разместить людей на Синайском полуострове. По данным издания, Египет намерен предоставлять помощь пострадавшим в зоне эскалации, но "будет сопротивляться любым попыткам принять большее число беженцев".
Отмечается, что в понедельник глава египетского МИД Самех Шукри заявил, что принудительное перемещение не станет решением палестинского кризиса.
В то же время вчера власти временно открыли контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Газой, но проезд разрешили только гражданам третьих стран. Египет несколько дней отказывался это делать, добиваясь от Израиля снятия блокады поставок гуманитарных грузов, однако все же согласился после переговоров с США.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу, "если не заняться поиском решений".
В результате последней эскалации палестино-израильского конфликта десятки тысяч гражданских лиц лишились своего жилья или были вынуждены покинуть дома, опасаясь бомбардировок и начала наземной операции израильских военных.
Арабо-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории региона.
Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.