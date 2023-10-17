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СМИ: Египет пригрозил Западу отправить миллион беженцев из Газы в ЕС - РИА Новости, 17.10.2023
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12:56 17.10.2023 (обновлено: 15:11 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/bezhentsy-1903301040.html
СМИ: Египет пригрозил Западу отправить миллион беженцев из Газы в ЕС
СМИ: Египет пригрозил Западу отправить миллион беженцев из Газы в ЕС - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ: Египет пригрозил Западу отправить миллион беженцев из Газы в ЕС
Египетские власти "очень-очень злы" из-за давления Запада по вопросу размещения беженцев из сектора Газа и пригрозили отправить их в страны ЕС, пишет британская РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:56
2023-10-17T15:11
в мире
израиль
египет
европа
самех шукри
шарль мишель
хамас
евросоюз
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Египетские власти "очень-очень злы" из-за давления Запада по вопросу размещения беженцев из сектора Газа и пригрозили отправить их в страны ЕС, пишет британская газета Financial Times."Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте", — приводит издание слова неназванного высокопоставленного египетского чиновника в разговоре с европейским коллегой. Как пишет FT, в Каире опасаются, что западные страны будут настойчиво предлагать разместить людей на Синайском полуострове. По данным издания, Египет намерен предоставлять помощь пострадавшим в зоне эскалации, но "будет сопротивляться любым попыткам принять большее число беженцев".Отмечается, что в понедельник глава египетского МИД Самех Шукри заявил, что принудительное перемещение не станет решением палестинского кризиса. В то же время вчера власти временно открыли контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Газой, но проезд разрешили только гражданам третьих стран. Египет несколько дней отказывался это делать, добиваясь от Израиля снятия блокады поставок гуманитарных грузов, однако все же согласился после переговоров с США.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу, "если не заняться поиском решений". В результате последней эскалации палестино-израильского конфликта десятки тысяч гражданских лиц лишились своего жилья или были вынуждены покинуть дома, опасаясь бомбардировок и начала наземной операции израильских военных.Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории региона.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
https://ria.ru/20231017/zhertvy-1903298511.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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в мире, израиль, египет, европа, самех шукри, шарль мишель, хамас, евросоюз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Европа, Самех Шукри, Шарль Мишель, ХАМАС, Евросоюз, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Египет пригрозил Западу отправить миллион беженцев из Газы в ЕС

FT: Египет в ответ на давление Запада пригрозил отправить беженцев из Газы в ЕС

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинские беженцы на юге сектора Газа
Палестинские беженцы на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинские беженцы на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Египетские власти "очень-очень злы" из-за давления Запада по вопросу размещения беженцев из сектора Газа и пригрозили отправить их в страны ЕС, пишет британская газета Financial Times.
"Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте", — приводит издание слова неназванного высокопоставленного египетского чиновника в разговоре с европейским коллегой.
Эвакуация палестинцев в южную часть сектора Газа
16 октября, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
Как пишет FT, в Каире опасаются, что западные страны будут настойчиво предлагать разместить людей на Синайском полуострове. По данным издания, Египет намерен предоставлять помощь пострадавшим в зоне эскалации, но "будет сопротивляться любым попыткам принять большее число беженцев".
Отмечается, что в понедельник глава египетского МИД Самех Шукри заявил, что принудительное перемещение не станет решением палестинского кризиса.
Палестинец в разрушенном израильским авиаударом доме в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
МИД Палестины заявил о гибели 80 человек при израильских ударах
Вчера, 12:47
В то же время вчера власти временно открыли контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Газой, но проезд разрешили только гражданам третьих стран. Египет несколько дней отказывался это делать, добиваясь от Израиля снятия блокады поставок гуманитарных грузов, однако все же согласился после переговоров с США.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу, "если не заняться поиском решений".
В результате последней эскалации палестино-израильского конфликта десятки тысяч гражданских лиц лишились своего жилья или были вынуждены покинуть дома, опасаясь бомбардировок и начала наземной операции израильских военных.

Арабо-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории региона.
Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреИзраильЕгипетЕвропаСамех ШукриШарль МишельХАМАСЕвросоюзООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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