https://ria.ru/20231017/bezhentsy-1903301040.html

СМИ: Египет пригрозил Западу отправить миллион беженцев из Газы в ЕС

СМИ: Египет пригрозил Западу отправить миллион беженцев из Газы в ЕС - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ: Египет пригрозил Западу отправить миллион беженцев из Газы в ЕС

Египетские власти "очень-очень злы" из-за давления Запада по вопросу размещения беженцев из сектора Газа и пригрозили отправить их в страны ЕС, пишет британская РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:56

2023-10-17T12:56

2023-10-17T15:11

в мире

израиль

египет

европа

самех шукри

шарль мишель

хамас

евросоюз

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Египетские власти "очень-очень злы" из-за давления Запада по вопросу размещения беженцев из сектора Газа и пригрозили отправить их в страны ЕС, пишет британская газета Financial Times."Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте", — приводит издание слова неназванного высокопоставленного египетского чиновника в разговоре с европейским коллегой. Как пишет FT, в Каире опасаются, что западные страны будут настойчиво предлагать разместить людей на Синайском полуострове. По данным издания, Египет намерен предоставлять помощь пострадавшим в зоне эскалации, но "будет сопротивляться любым попыткам принять большее число беженцев".Отмечается, что в понедельник глава египетского МИД Самех Шукри заявил, что принудительное перемещение не станет решением палестинского кризиса. В то же время вчера власти временно открыли контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Газой, но проезд разрешили только гражданам третьих стран. Египет несколько дней отказывался это делать, добиваясь от Израиля снятия блокады поставок гуманитарных грузов, однако все же согласился после переговоров с США.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу, "если не заняться поиском решений". В результате последней эскалации палестино-израильского конфликта десятки тысяч гражданских лиц лишились своего жилья или были вынуждены покинуть дома, опасаясь бомбардировок и начала наземной операции израильских военных.Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории региона.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.

https://ria.ru/20231017/zhertvy-1903298511.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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