https://ria.ru/20231017/artilleriya-1903222909.html

Артиллерия уничтожила на Южнодонецком направлении две разведгруппы ВСУ

Артиллерия уничтожила на Южнодонецком направлении две разведгруппы ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023

Артиллерия уничтожила на Южнодонецком направлении две разведгруппы ВСУ

Российская артиллерия уничтожила две разведгруппы ВСУ и склад боеприпасов на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T05:03

2023-10-17T05:03

2023-10-17T05:03

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила две разведгруппы ВСУ и склад боеприпасов на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов. "Артиллерийским огнем уничтожены две разведгруппы ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского, а также склад боеприпасов севернее Никольского. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена БМП-2 ВСУ в районе Угледара", - сказал он. В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта противник потерял буксируемые гаубицы "Мста-Б", "Гиацинт-Б" и три минометных расчета. "Ударами авиации поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и севернее Приютного", - добавил Чехов.

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старомайорское, вооруженные силы украины, бмп-2, вооруженные силы рф, в мире