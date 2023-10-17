https://ria.ru/20231017/arktika-1902506673.html

Енисейская Сибирь: как сделать Арктику процветающей

Енисейская Сибирь: как сделать Арктику процветающей - РИА Новости, 17.10.2023

Енисейская Сибирь: как сделать Арктику процветающей

Помните, как во времена Джека Лондона отважные люди ехали за богатством на самый крайний север – в Арктику. Везло, как мы помним, далеко не каждому. Со времен... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:22

2023-10-17T13:22

2023-10-17T14:44

красноярский край

россия

арктика

крдв (корпорация развития дальнего востока и арктики)

экономика

дальний восток

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Помните, как во времена Джека Лондона отважные люди ехали за богатством на самый крайний север – в Арктику. Везло, как мы помним, далеко не каждому. Со времен храбрых золотоискателей прошло больше 100 лет, многое изменилось. Но кое-что осталось неизменным – на Крайнем Севере по-прежнему можно разбогатеть. И не по воле случая, как на Клондайке, а закономерно – в результате труда, с помощью инвестиций и мер господдержки. А еще – сделать Арктику более уютной и приспособленной для жизни.Корпорация развития Енисейской Сибири и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали соглашение, направленное на реализацию совместных проектов в области устойчивого развития арктических территорий Красноярского края. К ним относятся Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий район, Туруханский район и отдельные поселения Эвенкийского района.Пакет преференцийС 28 августа 2020 года российская Арктика стала крупнейшей в мире экономической зоной с единым набором налоговых и административных преференций.В 2020 году был принят Федеральный закон №193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации". Закон дает обширные преференции резидентам Арктической зоны (АЗРФ) на территории Красноярского края: возмещение страховых взносов, получение в аренду земельных участков без торгов, льготы по налогам на землю и на добычу полезных ископаемых, защита интересов резидентов в суде в случае нарушения их прав.Все это, а также ряд других льгот, можно получить вместе со статусом резидента Арктической зоны РФ."На данный момент в Красноярском крае 31 резидент реализует проекты с общим объемом заявленных инвестиций в размере более 37,57 миллиардов рублей, из них резидентство получили: в 2020 году – один, в 2021 – 10, в 2022 – 13. Это и индивидуальные предприниматели, и юридические лица, которые заняты в различных сферах экономики края – таких, как туризм, сфера услуг, строительство, пищевая, горная промышленности и других", – приводит информацию Сергей Ладыженко, генеральный директор АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири".Кроме того, по сведениям Корпорации развития Енисейской Сибири, на сегодняшний день резиденты АЗРФ уже создали около 1750 новых рабочих мест.Новая жизнь Таймыра Первым резидентом Арктической зоны РФ на севере Красноярского края стала компания "Северная звезда", которая взялась за освоение Сырадасайского угольного месторождения на полуострове Таймыр. Эксперты оценивают ресурсы в 5 миллиардов тонн угля. В данном случае речь идет не просто о добыче угля на месторождении, а о создании целого производственного кластера – глубоководного морского порта "Енисей", который войдет в инфраструктуру Северного морского пути, автомобильной дороги протяженностью около 60 километров и двух вахтовых поселков на 600 человек. В самом скором времени предполагается строительство аэропорта и двух теплоэлектростанций."Развитие северных территорий – стратегическая задача для края и для страны в целом. И мы готовы оказывать всю необходимую поддержку с тем, чтобы здесь были созданы современные производства с минимальной нагрузкой на окружающую среду, организованы новые рабочие места с достойным уровнем оплаты труда", – обозначил приоритеты губернатор Красноярского края Михаил Котюков.На первом этапе мощность угольного разреза составит 5 миллионов тонн в год, затем увеличится до 10 миллионов тонн. В рамках реализации проекта инвестор создаст почти 1170 постоянных рабочих мест и вложит более 33 миллиардов рублей.Местный асфальт для НорильскаВ августе 2023 года в Норильске был запущен в работу большой мультифункциональный комплекс для производства асфальтобетонной смеси и дорожных материалов. Инвестором выступила компания "ИЛАН-Норильск", входящая в группу "Юралс". Объем инвестиций в проект около 225 миллионов рублей."Реализация проекта основана на стратегии создания производства вблизи потребителя и расширения доли присутствия. Цель создания проекта – в первую очередь обеспечить жителей города качественными дорогами. В связи с увеличением производственных мощностей (мы готовы производить почти в два раза больше асфальтобетонной смеси – 200 тысяч тонн за летний сезон) у администрации города появится возможность заключать контракты на расширение улично-дорожной сети Норильского промышленного района, прокладывание новых трасс, строительство объездных дорог и своевременный ремонт существующего асфальтобетонного покрытия", - сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "ИЛАН-Норильск" Владимир Будылин.Благодаря реализации проекта более 22 горожан получили рабочие места на предприятии, где средняя заработная плата составляет более 100 тысяч рублей. Резидент АЗРФ уверен, что запуск такого производства позволит привлечь как в Норильск, так и в район Крайнего Севера квалифицированный производственный персонал, а также увеличить объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней."Инвестиционный проект компании "ИЛАН-Норильск" особенно актуален в связи с растущими потребностями города в асфальтобетоне в период реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года", – отметил первый заместитель директора Агентства развития Норильска Роман Кулян.Не только промышленностьНа меры господдержки могут рассчитывать не только крупные компании. Например, индивидуальный предприниматель Самвел Антонян при поддержке федеральных и региональных институтов развития получил статус резидента Арктической зоны РФ и намерен реконструировать нежилое трехэтажное здание в самом центре Норильска, чтобы превратить его в комфортабельный современный отель на 25 номеров разных категорий, с рестораном, создав при этом 25 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций - 70 миллионов рублей."Отель "Севергранд" находится в центре города, имеет удобное местоположение с красивым видом. Можно сразу увидеть все красоты севера. С уверенностью добавлю, что это единственный отель в Норильском промышленном районе с приятной атмосферой и сервисом", - рассказал предприниматель Антонян.Кроме того, осенью этого года начнет работать убойный мясоперерабатывающий комплекс в поселке Носок Таймырского Долгано-Ненецкого района. Цель резидента АЗРФ – обеспечить жителей Таймыра, Норильска и в дальнейшем всего Красноярского края экологически чистой продукцией местных оленеводов. Инвестиции в проект составят около 83 миллиона рублей, запуск предприятия позволит трудоустроить около 20 человек.Прогноз развития – благоприятный"Мы рассчитываем на положительную динамику на территории Арктической зоны Красноярского края. Этому способствуют реализация крупных проектов, разработка нефтяных и угольных месторождений, развитие Северного морского пути", – сообщил Сергей Ладыженко.Получить статус резидента Арктической зоны РФ просто: достаточно подать заявку на инвестиционном портале Арктической зоны России, указав базовые параметры планируемого проекта, после этого откроется доступ к личном кабинету, где размещены все необходимые формы документов, которые необходимо предоставить.АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири" оказывает консультационную поддержку на этапе подготовки заявки и выполняет функции КРДВ по работе с резидентами АЗРФ на территории Красноярского края. Для получения ответов по вопросам получения статуса резидента АЗРФ на территории Красноярского края обращаться: invest@ensib.ru."Поддержка предпринимательства в Арктической зоне России – это приоритетное направление государственной политики. Инвесторы получают значительные налоговые преференции, в том числе льготы по налогу на прибыль, субсидирование страховых взносов и другие меры поддержки. Уплата части затрат по исчисленным страховым взносам за счёт средств субсидии – это значимая мера поддержки для резидентов, которые создают новые рабочие места. Конечная нагрузка по страховым взносам для крупного бизнеса составляет 7,5% и 3,25% – для малого и среднего. Эта льгота даёт возможность резидентам АЗРФ предлагать работникам более высокую заработную плату и обеспечивать иные стимулы для привлечения квалифицированных кадров, а также быстрее, с меньшими рисками и издержками реализовывать различные проекты", – считает заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ Владимир Гудков.По данным КРДВ, сегодня в российской Арктике с государственной поддержкой реализуется более 660 проектов с объёмом заявленных инвестиций свыше 824 миллиардов рублей, создаётся 25,5 тысяч рабочих мест. Резиденты АЗРФ фактически вложили в экономику макрорегиона более 100 миллиардов рублей и создали рабочие места для 7,8 тысяч местных жителей.Реклама, АНО "КРЕС", erid: 4CQwVszH9pUnJbkVT7Z

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, россия, арктика, крдв (корпорация развития дальнего востока и арктики), экономика, дальний восток