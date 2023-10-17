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В Кремле не смогли назвать дату будущей встречи Путина и Аббаса - РИА Новости, 17.10.2023
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11:16 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/abbas-1903271134.html
В Кремле не смогли назвать дату будущей встречи Путина и Аббаса
В Кремле не смогли назвать дату будущей встречи Путина и Аббаса - РИА Новости, 17.10.2023
В Кремле не смогли назвать дату будущей встречи Путина и Аббаса
Встреча президента России Владимира Путина с главой ПНА Махмудом Аббасом готовится, но ее дату назвать сложно из-за динамичного развития событий, заявил... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:16
2023-10-17T11:16
политика
россия
владимир путин
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой ПНА Махмудом Аббасом готовится, но ее дату назвать сложно из-за динамичного развития событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она (встреча) готовится, она была ранее еще согласована, но, еще раз повторяю, настолько события развиваются динамично, что пока точно я вам не могу сказать", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, владимир путин, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
Политика, Россия, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
В Кремле не смогли назвать дату будущей встречи Путина и Аббаса

Песков: встреча Путина с Аббасом готовится, но назвать ее дату пока сложно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой ПНА Махмудом Аббасом готовится, но ее дату назвать сложно из-за динамичного развития событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (встреча) готовится, она была ранее еще согласована, но, еще раз повторяю, настолько события развиваются динамично, что пока точно я вам не могу сказать", - сказал Песков журналистам.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинМахмуд АббасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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