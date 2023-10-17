https://ria.ru/20231017/abbas-1903271134.html

В Кремле не смогли назвать дату будущей встречи Путина и Аббаса

В Кремле не смогли назвать дату будущей встречи Путина и Аббаса - РИА Новости, 17.10.2023

В Кремле не смогли назвать дату будущей встречи Путина и Аббаса

Встреча президента России Владимира Путина с главой ПНА Махмудом Аббасом готовится, но ее дату назвать сложно из-за динамичного развития событий, заявил... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:16

2023-10-17T11:16

2023-10-17T11:16

политика

россия

владимир путин

махмуд аббас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой ПНА Махмудом Аббасом готовится, но ее дату назвать сложно из-за динамичного развития событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она (встреча) готовится, она была ранее еще согласована, но, еще раз повторяю, настолько события развиваются динамично, что пока точно я вам не могу сказать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231016/vizit-1903171173.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина