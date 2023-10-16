https://ria.ru/20231016/zurabishvili-1903054430.html
Конституционный суд Грузии разрешил запустить процесс импичмента президента
Конституционный суд Грузии разрешил запустить процесс импичмента президента - РИА Новости, 16.10.2023
Конституционный суд Грузии разрешил запустить процесс импичмента президента
Конституционный суд Грузии постановил, что президент республики Саломе Зурабишвили нарушила закон, выезжая за рубеж вопреки запрету правительства, это может... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:51
2023-10-16T13:51
2023-10-16T14:52
в мире
грузия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 16 окт — РИА Новости. Конституционный суд Грузии постановил, что президент республики Саломе Зурабишвили нарушила закон, выезжая за рубеж вопреки запрету правительства, это может стать основанием для запуска процедуры импичмента, заявил председатель КС Мераб Турава."Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила установление подпункта "а" пункта 1 статьи 52 конституции. Суд установил, что данное действие является нарушением конституции", — сказал он.Как отметил Турава, с такой позицией согласились шесть судей из девяти, что достаточно для ее утверждения.Теперь вопрос рассмотрит парламент. Для импичмента необходимы голоса 100 депутатов. У правящей партии "Грузинская мечта", которая и выступила с этой инициативой, 84 места из 150. Если вердикт пройдет через орган законодательной власти, президент будет считаться отстраненной от должности.В то же время большинство представителей оппозиционных партий в разговоре с журналистами отмечают, что не планируют поддерживать решение КС. Пока неизвестно, когда состоится заседание с голосованием.Ранее грузинское правительство отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в десять государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.
https://ria.ru/20230907/gruziya-1894852494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили
Конституционный суд Грузии разрешил запустить процесс импичмента президента
Конституционный суд Грузии разрешил процедуру импичмента президента Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 16 окт — РИА Новости. Конституционный суд Грузии постановил, что президент республики Саломе Зурабишвили нарушила закон, выезжая за рубеж вопреки запрету правительства, это может стать основанием для запуска процедуры импичмента, заявил председатель КС Мераб Турава.
"Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила установление подпункта "а" пункта 1 статьи 52 конституции. Суд установил, что данное действие является нарушением конституции", — сказал он.
Как отметил Турава, с такой позицией согласились шесть судей из девяти, что достаточно для ее утверждения.
Теперь вопрос рассмотрит парламент. Для импичмента необходимы голоса 100 депутатов. У правящей партии "Грузинская мечта", которая и выступила с этой инициативой, 84 места из 150. Если вердикт пройдет через орган законодательной власти, президент будет считаться отстраненной от должности.
В то же время большинство представителей оппозиционных партий в разговоре с журналистами отмечают, что не планируют поддерживать решение КС. Пока неизвестно, когда состоится заседание с голосованием.
Ранее грузинское правительство отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в десять государств, в том числе в Германию
, на Украину
, в Израиль
и ОАЭ
.
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