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"Выскочка". Экс-советник Кучмы раскрыл, как унизили Зеленского - РИА Новости, 16.10.2023
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20:28 16.10.2023 (обновлено: 21:35 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/zelenskiy-1903182419.html
"Выскочка". Экс-советник Кучмы раскрыл, как унизили Зеленского
"Выскочка". Экс-советник Кучмы раскрыл, как унизили Зеленского - РИА Новости, 16.10.2023
"Выскочка". Экс-советник Кучмы раскрыл, как унизили Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль, поскольку в этой стране его не считают серьезным политиком, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:28
2023-10-16T21:35
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль, поскольку в этой стране его не считают серьезным политиком, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Зеленскому отказали, а значит, и (госсекретарь США Энтони. — Прим. ред.) Блинкен с этим согласился. &lt;…&gt; В Израиле его не считают серьезной фигурой. Они его просто не воспринимают. Они считают, что он артист, выскочка&quot;, — заявил эксперт.Бывший советник уточнил, что украинский президент — не переговорщик в нынешней ситуации на Ближнем Востоке.Как ранее сообщил портал Ynet, Израиль отверг идею Зеленского посетить страну, сославшись на несвоевременность такого визита.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231016/zapad-1903141677.html
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политика, израиль, украина, сша, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Политика, Израиль, Украина, США, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Выскочка". Экс-советник Кучмы раскрыл, как унизили Зеленского

Экс-советник Кучмы: Зеленского в Израиле не считают серьезным политиком

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль, поскольку в этой стране его не считают серьезным политиком, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Зеленскому отказали, а значит, и (госсекретарь США Энтони. — Прим. ред.) Блинкен с этим согласился. <…> В Израиле его не считают серьезной фигурой. Они его просто не воспринимают. Они считают, что он артист, выскочка", — заявил эксперт.

Бывший советник уточнил, что украинский президент — не переговорщик в нынешней ситуации на Ближнем Востоке.
Как ранее сообщил портал Ynet, Израиль отверг идею Зеленского посетить страну, сославшись на несвоевременность такого визита.
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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ПолитикаИзраильУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаОлег СоскинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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