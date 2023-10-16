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Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в шпионаже в пользу СБУ
Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в шпионаже в пользу СБУ - РИА Новости, 16.10.2023
Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в шпионаже в пользу СБУ
Силовики задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины, передает пресс-служба регионального УФСБ. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T06:06
2023-10-16T06:06
2023-10-16T10:31
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ЧИТА, 16 окт — РИА Новости. Силовики задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины, передает пресс-служба регионального УФСБ."Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений Вооруженных сил Российской Федерации, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.Против нее возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена"). Женщина находится под стражей."Обвиняемая полностью осознавала возможность использования переданных сведений против безопасности Российской Федерации", — добавили в ведомстве.Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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происшествия, забайкальский край, россия, украина
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Украина
Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в шпионаже в пользу СБУ
УФСБ: жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене
ЧИТА, 16 окт — РИА Новости. Силовики задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины, передает пресс-служба регионального УФСБ.
«
"Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений Вооруженных сил Российской Федерации, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Против нее возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена"). Женщина находится под стражей.
"Обвиняемая полностью осознавала возможность использования переданных сведений против безопасности Российской Федерации", — добавили в ведомстве.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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