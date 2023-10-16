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Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях - РИА Новости, 16.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях
В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, передает Telgram-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T00:49
2023-10-16T00:49
2023-10-16T00:55
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
полтавская область
днепропетровск
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, передает Telgram-канал издания "Зеркало недели". "Днепр — взрывы в пригороде", — говорится в публикации.Спустя несколько минут издание сообщило о таких же инцидентах в Миргороде и Кропивницком.В этих трех областях ранее объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
кировоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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в мире, кировоградская область, полтавская область, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Полтавская область, Днепропетровск
Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях
"Зеркало недели": в Миргороде, Кропивницком и Днепропетровске прозвучали взрывы