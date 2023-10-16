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Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:49 16.10.2023 (обновлено: 00:55 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/vzryvy-1902958933.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях - РИА Новости, 16.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях
В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, передает Telgram-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T00:49
2023-10-16T00:55
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
полтавская область
днепропетровск
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, передает Telgram-канал издания "Зеркало недели". &quot;Днепр — взрывы в пригороде&quot;, — говорится в публикации.Спустя несколько минут издание сообщило о таких же инцидентах в Миргороде и Кропивницком.В этих трех областях ранее объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
кировоградская область
полтавская область
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в мире, кировоградская область, полтавская область, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Полтавская область, Днепропетровск
Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях

"Зеркало недели": в Миргороде, Кропивницком и Днепропетровске прозвучали взрывы

© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, передает Telgram-канал издания "Зеркало недели".
«

"Днепр — взрывы в пригороде", — говорится в публикации.

Спустя несколько минут издание сообщило о таких же инцидентах в Миргороде и Кропивницком.
В этих трех областях ранее объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 октября, 15:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировоградская областьПолтавская областьДнепропетровск
 
 
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