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Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях - РИА Новости, 16.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях

В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, передает Telgram-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T00:49

2023-10-16T00:49

2023-10-16T00:55

специальная военная операция на украине

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кировоградская область

полтавская область

днепропетровск

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, передает Telgram-канал издания "Зеркало недели". "Днепр — взрывы в пригороде", — говорится в публикации.Спустя несколько минут издание сообщило о таких же инцидентах в Миргороде и Кропивницком.В этих трех областях ранее объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

кировоградская область

полтавская область

днепропетровск

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2023

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в мире, кировоградская область, полтавская область, днепропетровск