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Ушаков допустил скорую встречу премьеров России и Китая - РИА Новости, 16.10.2023
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17:12 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/vstrecha-1903105280.html
Ушаков допустил скорую встречу премьеров России и Китая
Ушаков допустил скорую встречу премьеров России и Китая - РИА Новости, 16.10.2023
Ушаков допустил скорую встречу премьеров России и Китая
Премьер-министры России и Китая Михаил Мишустин и Ли Цян в скором времени могут провести встречу, по итогом которой ожидается подписание нескольких... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:12
2023-10-16T17:12
китай
россия
юрий ушаков
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министры России и Китая Михаил Мишустин и Ли Цян в скором времени могут провести встречу, по итогом которой ожидается подписание нескольких содержательных договоров и соглашений, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита Владимира Путина в КНР. Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли в ходе поездки Путина в Китай подписаны какие-либо соглашения в энергетической сфере, Ушаков заявил, что не будет, поскольку поездка проходит в рамках международного форума "Один пояс - один путь", а не является полноценным двусторонним визитом. "Но мы активно с Китаем работаем и практическим взаимодействием по экономике занимается правительство, и мы ожидаем, что в скором времени состоятся контакты и по линии премьеров двух стран, и тогда уже будут подписаны несколько интересных и содержательных договоров и соглашений", - отметил Ушаков.
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китай, россия, юрий ушаков, владимир путин, михаил мишустин
Китай, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Ушаков допустил скорую встречу премьеров России и Китая

Ушаков: Мишустин может вскоре провести встречу с китайским коллегой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министры России и Китая Михаил Мишустин и Ли Цян в скором времени могут провести встречу, по итогом которой ожидается подписание нескольких содержательных договоров и соглашений, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита Владимира Путина в КНР.
Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли в ходе поездки Путина в Китай подписаны какие-либо соглашения в энергетической сфере, Ушаков заявил, что не будет, поскольку поездка проходит в рамках международного форума "Один пояс - один путь", а не является полноценным двусторонним визитом.
"Но мы активно с Китаем работаем и практическим взаимодействием по экономике занимается правительство, и мы ожидаем, что в скором времени состоятся контакты и по линии премьеров двух стран, и тогда уже будут подписаны несколько интересных и содержательных договоров и соглашений", - отметил Ушаков.
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КитайРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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