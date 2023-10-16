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Ушаков допустил скорую встречу премьеров России и Китая

Ушаков допустил скорую встречу премьеров России и Китая - РИА Новости, 16.10.2023

Ушаков допустил скорую встречу премьеров России и Китая

Премьер-министры России и Китая Михаил Мишустин и Ли Цян в скором времени могут провести встречу, по итогом которой ожидается подписание нескольких... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:12

2023-10-16T17:12

2023-10-16T17:12

китай

россия

юрий ушаков

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министры России и Китая Михаил Мишустин и Ли Цян в скором времени могут провести встречу, по итогом которой ожидается подписание нескольких содержательных договоров и соглашений, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита Владимира Путина в КНР. Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли в ходе поездки Путина в Китай подписаны какие-либо соглашения в энергетической сфере, Ушаков заявил, что не будет, поскольку поездка проходит в рамках международного форума "Один пояс - один путь", а не является полноценным двусторонним визитом. "Но мы активно с Китаем работаем и практическим взаимодействием по экономике занимается правительство, и мы ожидаем, что в скором времени состоятся контакты и по линии премьеров двух стран, и тогда уже будут подписаны несколько интересных и содержательных договоров и соглашений", - отметил Ушаков.

https://ria.ru/20230928/spetssluzhby-1899083357.html

китай

россия

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китай, россия, юрий ушаков, владимир путин, михаил мишустин