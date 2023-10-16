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Путин и Си Цзиньпин могут обсудить самые важные вопросы в формате тет-а-тет
Путин и Си Цзиньпин могут обсудить самые важные вопросы в формате тет-а-тет - РИА Новости, 16.10.2023
Путин и Си Цзиньпин могут обсудить самые важные вопросы в формате тет-а-тет
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что Владимир Путин во время поездки в Китай пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином тет-а-тет за рамками... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:12
2023-10-16T17:12
2023-10-16T17:12
китай
россия
юрий ушаков
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что Владимир Путин во время поездки в Китай пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином тет-а-тет за рамками переговоров, в таком случае политики обсудят самые чувствительные вопросы, отметил Ушаков. Во время общения с журналистами Ушаков рассказал, что переговоры Путина и Си пройдут 18 октября в два этапа - в широком и в узком составе. "Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава", - сказал Ушаков. "Формат тет-а-тет подразумевает, что это формат тет-а-тет - совершенно закрытый. Когда двое лидеров говорят, то действительно обсуждаются самые чувствительные вопросы, о которых не нужно знать широким кругам общественности", - отметил Ушаков.
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китай, россия, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин
Китай, Россия, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин могут обсудить самые важные вопросы в формате тет-а-тет
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин могут обсудить важные вопросы в формате тет-а-тет