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Путин и Си Цзиньпин могут обсудить самые важные вопросы в формате тет-а-тет - РИА Новости, 16.10.2023
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17:12 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/voprosy-1903105137.html
Путин и Си Цзиньпин могут обсудить самые важные вопросы в формате тет-а-тет
Путин и Си Цзиньпин могут обсудить самые важные вопросы в формате тет-а-тет - РИА Новости, 16.10.2023
Путин и Си Цзиньпин могут обсудить самые важные вопросы в формате тет-а-тет
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что Владимир Путин во время поездки в Китай пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином тет-а-тет за рамками... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:12
2023-10-16T17:12
китай
россия
юрий ушаков
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что Владимир Путин во время поездки в Китай пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином тет-а-тет за рамками переговоров, в таком случае политики обсудят самые чувствительные вопросы, отметил Ушаков. Во время общения с журналистами Ушаков рассказал, что переговоры Путина и Си пройдут 18 октября в два этапа - в широком и в узком составе. "Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава", - сказал Ушаков. "Формат тет-а-тет подразумевает, что это формат тет-а-тет - совершенно закрытый. Когда двое лидеров говорят, то действительно обсуждаются самые чувствительные вопросы, о которых не нужно знать широким кругам общественности", - отметил Ушаков.
https://ria.ru/20231016/peregovory-1903103703.html
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китай, россия, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин
Китай, Россия, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин могут обсудить самые важные вопросы в формате тет-а-тет

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин могут обсудить важные вопросы в формате тет-а-тет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что Владимир Путин во время поездки в Китай пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином тет-а-тет за рамками переговоров, в таком случае политики обсудят самые чувствительные вопросы, отметил Ушаков.
Во время общения с журналистами Ушаков рассказал, что переговоры Путина и Си пройдут 18 октября в два этапа - в широком и в узком составе.
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Вчера, 17:07
«
"Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава", - сказал Ушаков.
«
"Формат тет-а-тет подразумевает, что это формат тет-а-тет - совершенно закрытый. Когда двое лидеров говорят, то действительно обсуждаются самые чувствительные вопросы, о которых не нужно знать широким кругам общественности", - отметил Ушаков.
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КитайРоссияЮрий УшаковСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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