https://ria.ru/20231016/vizy-1903065605.html
Визовые центры некоторых европейских стран закроются в начале ноября
Визовые центры некоторых европейских стран закроются в начале ноября - РИА Новости, 16.10.2023
Визовые центры некоторых европейских стран закроются в начале ноября
График работы визовых центров некоторых европейский стран в начале ноября изменится в связи с Днем народного единства в России и национальными праздниками... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:18
2023-10-16T15:18
2023-10-16T15:28
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. График работы визовых центров некоторых европейский стран в начале ноября изменится в связи с Днем народного единства в России и национальными праздниками нескольких государств, сообщает АТОР.Визовые центры Австрии, Греции, Мальты, Швеции, Эстонии будут закрыты 4-6 ноября, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Португалии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии – 6 ноября.В АТОР уточняют, что визовый центр Нидерландов в Москве тоже не работает 6 ноября. Ведется прием заявлений на визы только с целью посещения близких родственников (1 и 2 степень родства). При этом к рассмотрению принимаются только европейские медицинские страховые полисы.Некоторые визовые центры не будут работать и в первых числах ноября. Например, Испании и Хорватии – 1 ноября (день всех святых), а также 4-6 ноября, Литвы – 1 и 2 ноября (день всех святых и день поминовения усопших) и 4-6 ноября.Визовый центр Словакии не будет работать 1 и 4 ноября, Словении – 1 и 6 ноября.В АТОР напоминают, что визовый оператор VFS Global в Санкт-Петербурге сменил "прописку". Теперь прием заявлений на визы в такие страны как Австрия, Болгария, Венгрия, Литва, Мальта, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия и Эстония ведется на площадке по адресу ул. Стремянная 21/5 (на углу с ул. Марата, 5).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Европа, Визы
Визовые центры некоторых европейских стран закроются в начале ноября
В АТОР рассказали о графике работы визовых центров Европы в ноябрьские праздники