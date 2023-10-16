https://ria.ru/20231016/vizy-1903065605.html

Визовые центры некоторых европейских стран закроются в начале ноября

Визовые центры некоторых европейских стран закроются в начале ноября - РИА Новости, 16.10.2023

Визовые центры некоторых европейских стран закроются в начале ноября

График работы визовых центров некоторых европейский стран в начале ноября изменится в связи с Днем народного единства в России и национальными праздниками... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:18

2023-10-16T15:18

2023-10-16T15:28

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

европа

визы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813559615_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_504ffe3359f22e24aad0dee8d1b1c2e3.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. График работы визовых центров некоторых европейский стран в начале ноября изменится в связи с Днем народного единства в России и национальными праздниками нескольких государств, сообщает АТОР.Визовые центры Австрии, Греции, Мальты, Швеции, Эстонии будут закрыты 4-6 ноября, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Португалии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии – 6 ноября.В АТОР уточняют, что визовый центр Нидерландов в Москве тоже не работает 6 ноября. Ведется прием заявлений на визы только с целью посещения близких родственников (1 и 2 степень родства). При этом к рассмотрению принимаются только европейские медицинские страховые полисы.Некоторые визовые центры не будут работать и в первых числах ноября. Например, Испании и Хорватии – 1 ноября (день всех святых), а также 4-6 ноября, Литвы – 1 и 2 ноября (день всех святых и день поминовения усопших) и 4-6 ноября.Визовый центр Словакии не будет работать 1 и 4 ноября, Словении – 1 и 6 ноября.В АТОР напоминают, что визовый оператор VFS Global в Санкт-Петербурге сменил "прописку". Теперь прием заявлений на визы в такие страны как Австрия, Болгария, Венгрия, Литва, Мальта, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия и Эстония ведется на площадке по адресу ул. Стремянная 21/5 (на углу с ул. Марата, 5).

https://ria.ru/20231010/vizy-1901800665.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), европа, визы