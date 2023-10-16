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СМИ: США согласовали с Венесуэлой сделку по ослаблению санкций - РИА Новости, 16.10.2023
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17:43 16.10.2023 (обновлено: 17:44 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/venesuela-1903114097.html
СМИ: США согласовали с Венесуэлой сделку по ослаблению санкций
СМИ: США согласовали с Венесуэлой сделку по ослаблению санкций - РИА Новости, 16.10.2023
СМИ: США согласовали с Венесуэлой сделку по ослаблению санкций
США и Венесуэла согласовали сделку, по которой США ослабляют санкции в отношении нефтяного сектора страны, а Венесуэла в 2024 году проводит президентские выборы РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:43
2023-10-16T17:44
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. США и Венесуэла согласовали сделку, по которой США ослабляют санкции в отношении нефтяного сектора страны, а Венесуэла в 2024 году проводит президентские выборы под международным наблюдением, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Администрация (президента США Джо) Байдена и правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро договорились о сделке, в соответствии с которой США ослабят санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, а авторитарное государство позволит провести в следующем году конкурентные президентские выборы под международным наблюдением", - пишет издание. По данным газеты, США намерены объявить о санкциях после того, как действующее правительство Венесуэлы подпишет соглашение с поддерживаемой США оппозицией об обязательствах провести "более свободные" выборы в 2024 году. Подписание соответствующего документа планируется на встрече в Барбадосе во вторник. Источник издания отмечает, что сделка не включает разморозку венесуэльских активов в США. США ввели санкции против венесуэльского правительства и отдельных лиц еще более 15 лет назад, однако значительно усилили их в 2019 году после того, как заявили, что победа президента страны Николаса Мадуро на выборах в 2018 году была нелегитимной.
https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898274783.html
сша
венесуэла
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в мире, сша, венесуэла, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро
СМИ: США согласовали с Венесуэлой сделку по ослаблению санкций

WP: США ослабят санкции, если Венесуэла проведет выборы под наблюдением

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. США и Венесуэла согласовали сделку, по которой США ослабляют санкции в отношении нефтяного сектора страны, а Венесуэла в 2024 году проводит президентские выборы под международным наблюдением, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Администрация (президента США Джо) Байдена и правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро договорились о сделке, в соответствии с которой США ослабят санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, а авторитарное государство позволит провести в следующем году конкурентные президентские выборы под международным наблюдением", - пишет издание. По данным газеты, США намерены объявить о санкциях после того, как действующее правительство Венесуэлы подпишет соглашение с поддерживаемой США оппозицией об обязательствах провести "более свободные" выборы в 2024 году. Подписание соответствующего документа планируется на встрече в Барбадосе во вторник.
Источник издания отмечает, что сделка не включает разморозку венесуэльских активов в США.
США ввели санкции против венесуэльского правительства и отдельных лиц еще более 15 лет назад, однако значительно усилили их в 2019 году после того, как заявили, что победа президента страны Николаса Мадуро на выборах в 2018 году была нелегитимной.
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В миреСШАВенесуэлаНиколас Мадуро
 
 
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