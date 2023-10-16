СМИ: США согласовали с Венесуэлой сделку по ослаблению санкций
WP: США ослабят санкции, если Венесуэла проведет выборы под наблюдением
Вид на город Каракас. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. США и Венесуэла согласовали сделку, по которой США ослабляют санкции в отношении нефтяного сектора страны, а Венесуэла в 2024 году проводит президентские выборы под международным наблюдением, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Администрация (президента США Джо) Байдена и правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро договорились о сделке, в соответствии с которой США ослабят санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, а авторитарное государство позволит провести в следующем году конкурентные президентские выборы под международным наблюдением", - пишет издание. По данным газеты, США намерены объявить о санкциях после того, как действующее правительство Венесуэлы подпишет соглашение с поддерживаемой США оппозицией об обязательствах провести "более свободные" выборы в 2024 году. Подписание соответствующего документа планируется на встрече в Барбадосе во вторник.
Источник издания отмечает, что сделка не включает разморозку венесуэльских активов в США.
США ввели санкции против венесуэльского правительства и отдельных лиц еще более 15 лет назад, однако значительно усилили их в 2019 году после того, как заявили, что победа президента страны Николаса Мадуро на выборах в 2018 году была нелегитимной.