https://ria.ru/20231016/ukraina-1903102784.html

В Кремле высоко оценивают позицию Китая по Украине

В Кремле высоко оценивают позицию Китая по Украине - РИА Новости, 16.10.2023

В Кремле высоко оценивают позицию Китая по Украине

Россия высоко оценивает взвешенную позицию Китая по Украине, в Пекине понимают сложившуюся ситуацию и искренне пытаются найти пути урегулирования, заявил... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:05

2023-10-16T17:05

2023-10-16T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

россия

китай

украина

юрий ушаков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия высоко оценивает взвешенную позицию Китая по Украине, в Пекине понимают сложившуюся ситуацию и искренне пытаются найти пути урегулирования, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита Владимира Путина в КНР. "Мы высоко оцениваем весьма взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису. В Пекине понимают истинные причины возникновения нынешней ситуации и искренне стремятся найти какие-то пути к урегулированию этого конфликта. Хорошо известна китайская инициатива на этот счет", - заявил Ушаков.

https://ria.ru/20230930/bespilotniki-1899659613.html

россия

китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, китай, украина, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр