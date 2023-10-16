https://ria.ru/20231016/ukraina-1903102784.html
В Кремле высоко оценивают позицию Китая по Украине
В Кремле высоко оценивают позицию Китая по Украине - РИА Новости, 16.10.2023
В Кремле высоко оценивают позицию Китая по Украине
Россия высоко оценивает взвешенную позицию Китая по Украине, в Пекине понимают сложившуюся ситуацию и искренне пытаются найти пути урегулирования, заявил... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:05
2023-10-16T17:05
2023-10-16T17:05
специальная военная операция на украине
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юрий ушаков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия высоко оценивает взвешенную позицию Китая по Украине, в Пекине понимают сложившуюся ситуацию и искренне пытаются найти пути урегулирования, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита Владимира Путина в КНР. "Мы высоко оцениваем весьма взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису. В Пекине понимают истинные причины возникновения нынешней ситуации и искренне стремятся найти какие-то пути к урегулированию этого конфликта. Хорошо известна китайская инициатива на этот счет", - заявил Ушаков.
https://ria.ru/20230930/bespilotniki-1899659613.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, украина, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Украина, Юрий Ушаков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле высоко оценивают позицию Китая по Украине
Помощник Путина Ушаков высоко оценил взвешенную позицию Китая по Украине