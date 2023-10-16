https://ria.ru/20231016/tseny-1902695870.html

Россиянам раскрыли, какие авиабилеты подешевеют до конца года

Россиянам раскрыли, какие авиабилеты подешевеют до конца года - РИА Новости, 16.10.2023

Россиянам раскрыли, какие авиабилеты подешевеют до конца года

Внутренние авиаперелеты конца года вряд ли подорожают, а некоторые и вовсе могут упасть в цене, рассказал в беседе с агентством “Прайм” доцент кафедры... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T02:15

2023-10-16T02:15

2023-10-16T11:37

туризм

общество

россия

москва

самара

рэу имени г. в. плеханова

санкт-петербург

казань

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Внутренние авиаперелеты конца года вряд ли подорожают, а некоторые и вовсе могут упасть в цене, рассказал в беседе с агентством “Прайм” доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.По его словам, высокий сезон на большинстве направлений по России закончился, и, если не произойдет резкого роста расходов на авиакеросин, лизинг и услуги аэропортов, до новогодних праздников возможно даже снижение цен. Вероятно, это коснется коротких (не более двух — двух с половиной часов) рейсов. Например, Москва — Самара, Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань.В целом стоимость авиабилетов по России этой осенью и в начале зимы вырастет на 15-20 процентов к аналогичному периоду прошлого года.Зарубежные полеты в сравнении с осенью 2022 года подорожали на 40-50 процентов, и снижения можно ждать лишь на направлениях, где курортный сезон завершается, например, в Турции. А вот там, где он продолжается (Куба, Египет, ОАЭ) или куда добраться можно только с пересадкой, удешевления не будет — цены могут только вырасти.Впрочем, можно воспользоваться предложениями на чартерные или блочные рейсы по сниженным ценам от туроператоров, которые пытаются привлечь клиентов скидками на зарубежный отдых, советует Гареев.

https://ria.ru/20231004/aviabilety-1900326765.html

россия

москва

самара

санкт-петербург

казань

калининград

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