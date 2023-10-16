https://ria.ru/20231016/trevoga-1903175549.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T19:56

2023-10-16T19:56

2023-10-16T19:56

специальная военная операция на украине

украина

сумская область

полтавская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Днепропетровском регионе - в 19.35 (совпадает с мск). В 19.41 тревогу объявили в Харьковской и Полтавской областях Украины. Через минуту тревога распространилась на Сумскую область. Ранее в понедельник тревога была объявлена в ряде областей Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Украинские власти сообщали о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области. По данным минэнерго Украины, также подверглась удару электрическая подстанция в подконтрольном Киеву Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

сумская область

полтавская область

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украина, сумская область, полтавская область, вооруженные силы рф