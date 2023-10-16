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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2023
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Житомирской, Черновицкой областях Украины, а также на РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T03:33
2023-10-16T03:33
2023-10-16T03:51
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Житомирской, Черновицкой областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в Киевской области начал звучать в 2.57 (совпадает с мск). В остальных областях тревогу объявили в период с 2.46 до 3.34.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Черновицкая область
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще семи областях центральной Украины объявили воздушную тревогу