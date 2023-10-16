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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2023
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T00:38
2023-10-16T00:38
2023-10-16T00:38
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги начал расширяться с 0.27 (совпадает с мск.), когда прозвучал в Черкасской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях восточной Украины объявили воздушную тревогу