https://ria.ru/20231016/tramp-1903105506.html

СМИ: Трампа упрекают за критику в адрес Нетаньяху

СМИ: Трампа упрекают за критику в адрес Нетаньяху - РИА Новости, 16.10.2023

СМИ: Трампа упрекают за критику в адрес Нетаньяху

Бывшего президента США Дональда Трампа упрекают за критику премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, это может повлиять на его президентскую кампанию, сообщает... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:14

2023-10-16T17:14

2023-10-16T17:15

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа упрекают за критику премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, это может повлиять на его президентскую кампанию, сообщает газета Financial Times. Ранее бывший президент США в интервью телеканалу Fox News заявлял, что Нетаньяху не был достаточно подготовлен к атаке палестинского движения ХАМАС. "Дональд Трамп сталкивается с яростными упреками со стороны представителей всего политического спектра США за критику Биньямина Нетаньяху после атак ХАМАСА, и это может повлиять на его кампанию по избранию на новый срок в Белом доме в 2024 году", - пишет издание. Ранее Трамп заявлял, что во время его пребывания у власти палестинское движение ХАМАС "никогда не подумало бы" совершить атаку на Израиль. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231016/soglasheniya-1902922527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году