Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трампа упрекают за критику в адрес Нетаньяху - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 16.10.2023 (обновлено: 17:15 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/tramp-1903105506.html
СМИ: Трампа упрекают за критику в адрес Нетаньяху
СМИ: Трампа упрекают за критику в адрес Нетаньяху - РИА Новости, 16.10.2023
СМИ: Трампа упрекают за критику в адрес Нетаньяху
Бывшего президента США Дональда Трампа упрекают за критику премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, это может повлиять на его президентскую кампанию, сообщает... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:14
2023-10-16T17:15
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986517_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7add09b390110230b2fdc47097861492.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа упрекают за критику премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, это может повлиять на его президентскую кампанию, сообщает газета Financial Times. Ранее бывший президент США в интервью телеканалу Fox News заявлял, что Нетаньяху не был достаточно подготовлен к атаке палестинского движения ХАМАС. "Дональд Трамп сталкивается с яростными упреками со стороны представителей всего политического спектра США за критику Биньямина Нетаньяху после атак ХАМАСА, и это может повлиять на его кампанию по избранию на новый срок в Белом доме в 2024 году", - пишет издание. Ранее Трамп заявлял, что во время его пребывания у власти палестинское движение ХАМАС "никогда не подумало бы" совершить атаку на Израиль. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
https://ria.ru/20231016/soglasheniya-1902922527.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5f83b6fc84ba43fe8d4582bb32b5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Трампа упрекают за критику в адрес Нетаньяху

FT: критика в адрес Нетаньяху может повлиять на президентскую кампанию Трампа

© AP Photo / Alex BrandonБывший президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Бывший президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа упрекают за критику премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, это может повлиять на его президентскую кампанию, сообщает газета Financial Times.
Ранее бывший президент США в интервью телеканалу Fox News заявлял, что Нетаньяху не был достаточно подготовлен к атаке палестинского движения ХАМАС.
"Дональд Трамп сталкивается с яростными упреками со стороны представителей всего политического спектра США за критику Биньямина Нетаньяху после атак ХАМАСА, и это может повлиять на его кампанию по избранию на новый срок в Белом доме в 2024 году", - пишет издание. Ранее Трамп заявлял, что во время его пребывания у власти палестинское движение ХАМАС "никогда не подумало бы" совершить атаку на Израиль.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
11 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Военный на улице израильского города Хеврон - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
США любые мирные соглашения превращают в "минские"
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала