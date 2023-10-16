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В Новой Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 16.10.2023
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20:04 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/telo-1903176900.html
В Новой Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти
В Новой Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 16.10.2023
В Новой Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти
Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в Новой Москве, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:04
2023-10-16T20:04
происшествия
новая москва
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в Новой Москве, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сегодня днем около СНТ Коммунарка-1 в Новой Москве обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти", - сказали в ведомстве. По данным московского главка, правоохранителями реализуется весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию причастных к преступлению.
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происшествия, новая москва, россия
Происшествия, Новая Москва, Россия
В Новой Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти

В Коммунарке нашли тело женщины с признаками насильственной смерти

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в Новой Москве, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"Сегодня днем около СНТ Коммунарка-1 в Новой Москве обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти", - сказали в ведомстве.
По данным московского главка, правоохранителями реализуется весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию причастных к преступлению.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
На Урале водитель сбил пешехода, сбросил его тело в канаву и скрылся
15 октября, 11:21
 
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