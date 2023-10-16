https://ria.ru/20231016/telo-1903176900.html
В Новой Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти
В Новой Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 16.10.2023
В Новой Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти
Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в Новой Москве, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:04
2023-10-16T20:04
2023-10-16T20:04
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в Новой Москве, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сегодня днем около СНТ Коммунарка-1 в Новой Москве обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти", - сказали в ведомстве. По данным московского главка, правоохранителями реализуется весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию причастных к преступлению.
https://ria.ru/20231015/mvd-1902877417.html
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происшествия, новая москва, россия
Происшествия, Новая Москва, Россия
В Новой Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти
В Коммунарке нашли тело женщины с признаками насильственной смерти