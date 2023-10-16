https://ria.ru/20231016/tel-aviv-1903037429.html
ХАМАС заявил об обстрелах Тель-Авива
ХАМАС заявил об обстрелах Тель-Авива - РИА Новости, 16.10.2023
ХАМАС заявил об обстрелах Тель-Авива
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло движения ХАМАС) заявили, что обстреливают Тель-Авив. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:48
2023-10-16T12:48
2023-10-16T12:55
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тель-авив
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КАИР, 16 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло движения ХАМАС) заявили, что обстреливают Тель-Авив."Бригады "Аль-Кассам" обстреливают Тель-Авив в ответ на сионистскую резню мирного населения", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Тель-Авив, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
ХАМАС заявил об обстрелах Тель-Авива
Военное крыло ХАМАС заявило об обстрелах Тель-Авива