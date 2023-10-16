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ХАМАС заявил об обстрелах Тель-Авива - РИА Новости, 16.10.2023
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12:48 16.10.2023 (обновлено: 12:55 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/tel-aviv-1903037429.html
ХАМАС заявил об обстрелах Тель-Авива
ХАМАС заявил об обстрелах Тель-Авива - РИА Новости, 16.10.2023
ХАМАС заявил об обстрелах Тель-Авива
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло движения ХАМАС) заявили, что обстреливают Тель-Авив. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:48
2023-10-16T12:55
в мире
тель-авив
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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КАИР, 16 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло движения ХАМАС) заявили, что обстреливают Тель-Авив."Бригады "Аль-Кассам" обстреливают Тель-Авив в ответ на сионистскую резню мирного населения", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
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тель-авив
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в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Тель-Авив, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
ХАМАС заявил об обстрелах Тель-Авива

Военное крыло ХАМАС заявило об обстрелах Тель-Авива

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 16 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло движения ХАМАС) заявили, что обстреливают Тель-Авив.
"Бригады "Аль-Кассам" обстреливают Тель-Авив в ответ на сионистскую резню мирного населения", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
 
В миреТель-АвивХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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