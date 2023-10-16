https://ria.ru/20231016/tel-aviv-1903037429.html

ХАМАС заявил об обстрелах Тель-Авива

ХАМАС заявил об обстрелах Тель-Авива - РИА Новости, 16.10.2023

ХАМАС заявил об обстрелах Тель-Авива

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло движения ХАМАС) заявили, что обстреливают Тель-Авив. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:48

2023-10-16T12:48

2023-10-16T12:55

в мире

тель-авив

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901455128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f98549568f314eef64586b4f465c3d7.jpg

КАИР, 16 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло движения ХАМАС) заявили, что обстреливают Тель-Авив."Бригады "Аль-Кассам" обстреливают Тель-Авив в ответ на сионистскую резню мирного населения", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

тель-авив

палестина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина