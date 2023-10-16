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Байден заявил, что США не нужно участвовать в конфликте на Ближнем Востоке
Байден заявил, что США не нужно участвовать в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.10.2023
Байден заявил, что США не нужно участвовать в конфликте на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден в интервью CBS заявил, что не считает необходимым участие американских войск в конфликте на Ближнем Востоке. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T02:27
2023-10-16T02:27
2023-10-16T02:44
в мире
сша
ближний восток
израиль
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью CBS заявил, что не считает необходимым участие американских войск в конфликте на Ближнем Востоке. "Я не думаю, что в этом есть необходимость. Израиль имеет одну из лучших армий в мире", - сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос.
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в мире, сша, ближний восток, израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден заявил, что США не нужно участвовать в конфликте на Ближнем Востоке
Байден: войскам США нет необходимости вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке