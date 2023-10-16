https://ria.ru/20231016/ssha-1902963821.html

Байден заявил, что США не нужно участвовать в конфликте на Ближнем Востоке

Байден заявил, что США не нужно участвовать в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.10.2023

Байден заявил, что США не нужно участвовать в конфликте на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден в интервью CBS заявил, что не считает необходимым участие американских войск в конфликте на Ближнем Востоке. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T02:27

2023-10-16T02:27

2023-10-16T02:44

в мире

сша

ближний восток

израиль

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью CBS заявил, что не считает необходимым участие американских войск в конфликте на Ближнем Востоке. "Я не думаю, что в этом есть необходимость. Израиль имеет одну из лучших армий в мире", - сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20231016/iran-1902963576.html

сша

ближний восток

израиль

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в мире, сша, ближний восток, израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году