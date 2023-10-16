Рейтинг@Mail.ru
﻿Путин заявил, что спорт дал ему приоритеты и уважение к партнерам - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/sport-1902977004.html
﻿Путин заявил, что спорт дал ему приоритеты и уважение к партнерам
﻿Путин заявил, что спорт дал ему приоритеты и уважение к партнерам - РИА Новости, 16.10.2023
﻿Путин заявил, что спорт дал ему приоритеты и уважение к партнерам
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что благодаря занятиям спортом в юности у него появилось стремление самоутверждаться не во дворе, а на татами,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:45
2023-10-16T07:45
общество
россия
китай
владимир путин
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578388057_0:291:2931:1940_1920x0_80_0_0_d4ab60d4b421ae932fcf5a977e52f7b5.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что благодаря занятиям спортом в юности у него появилось стремление самоутверждаться не во дворе, а на татами, обозначились взгляды на отношения с другими людьми и уважение к партнерам. "Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не увлекся спортом. На самом деле, даже не очень важно каким, важно что спортом. И уделял этому много внимания. Сразу появились приоритеты самоутверждаться не во дворе, не в какой-то не очень дисциплинированной среде молодежной, а самоутверждаться на спортивных площадках, в данном случае на татами", - сказал Путин в интервью Китайской медиакорпорации перед визитом в КНР. Президента спросили о его высказываниях насчет того, что без занятий дзюдо его жизнь могла бы пойти совсем по другому пути. Путин в ответ отметил, что он - выходец из простой рабочей семьи, и в юности у него было много времени, которое он мог проводить во дворе. Говоря об увлечении спортом в те годы, он добавил, что тогда у него "появились определенные взгляды на отношения с другими людьми, на то, как нужно строить эти отношения, как нужно с уважением относиться к партнерам, как не допускать ничего, что могло бы как-то подорвать отношения между людьми". По его словам, спорт воспитывает, что очень важно. "А в современном мире, где так много угроз, которые исходят и из интернета, которые исходят от незаконного распространения наркотиков и так далее, занятие молодыми людьми спортом - это чрезвычайно важная вещь. Формирование характера и абсолютно правильных устойчивых жизненных установок", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231016/trenirovki-1902975908.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:45
true
PT46M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578388057_275:125:2839:2048_1920x0_80_0_0_5559b55b71d1df77bbab461d8a92fda9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, китай, владимир путин, спорт
Общество, Россия, Китай, Владимир Путин, Спорт
﻿Путин заявил, что спорт дал ему приоритеты и уважение к партнерам

﻿Путин о том, что ему дал спорт: появились приоритеты и уважение к партнерам

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что благодаря занятиям спортом в юности у него появилось стремление самоутверждаться не во дворе, а на татами, обозначились взгляды на отношения с другими людьми и уважение к партнерам.
"Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не увлекся спортом. На самом деле, даже не очень важно каким, важно что спортом. И уделял этому много внимания. Сразу появились приоритеты самоутверждаться не во дворе, не в какой-то не очень дисциплинированной среде молодежной, а самоутверждаться на спортивных площадках, в данном случае на татами", - сказал Путин в интервью Китайской медиакорпорации перед визитом в КНР.
Президента спросили о его высказываниях насчет того, что без занятий дзюдо его жизнь могла бы пойти совсем по другому пути. Путин в ответ отметил, что он - выходец из простой рабочей семьи, и в юности у него было много времени, которое он мог проводить во дворе.
Говоря об увлечении спортом в те годы, он добавил, что тогда у него "появились определенные взгляды на отношения с другими людьми, на то, как нужно строить эти отношения, как нужно с уважением относиться к партнерам, как не допускать ничего, что могло бы как-то подорвать отношения между людьми". По его словам, спорт воспитывает, что очень важно.
"А в современном мире, где так много угроз, которые исходят и из интернета, которые исходят от незаконного распространения наркотиков и так далее, занятие молодыми людьми спортом - это чрезвычайно важная вещь. Формирование характера и абсолютно правильных устойчивых жизненных установок", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать
Вчера, 07:36
 
ОбществоРоссияКитайВладимир ПутинСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала