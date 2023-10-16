https://ria.ru/20231016/sport-1902977004.html

﻿Путин заявил, что спорт дал ему приоритеты и уважение к партнерам

﻿Путин заявил, что спорт дал ему приоритеты и уважение к партнерам - РИА Новости, 16.10.2023

﻿Путин заявил, что спорт дал ему приоритеты и уважение к партнерам

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что благодаря занятиям спортом в юности у него появилось стремление самоутверждаться не во дворе, а на татами,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:45

2023-10-16T07:45

2023-10-16T07:45

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россия

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владимир путин

спорт

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что благодаря занятиям спортом в юности у него появилось стремление самоутверждаться не во дворе, а на татами, обозначились взгляды на отношения с другими людьми и уважение к партнерам. "Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не увлекся спортом. На самом деле, даже не очень важно каким, важно что спортом. И уделял этому много внимания. Сразу появились приоритеты самоутверждаться не во дворе, не в какой-то не очень дисциплинированной среде молодежной, а самоутверждаться на спортивных площадках, в данном случае на татами", - сказал Путин в интервью Китайской медиакорпорации перед визитом в КНР. Президента спросили о его высказываниях насчет того, что без занятий дзюдо его жизнь могла бы пойти совсем по другому пути. Путин в ответ отметил, что он - выходец из простой рабочей семьи, и в юности у него было много времени, которое он мог проводить во дворе. Говоря об увлечении спортом в те годы, он добавил, что тогда у него "появились определенные взгляды на отношения с другими людьми, на то, как нужно строить эти отношения, как нужно с уважением относиться к партнерам, как не допускать ничего, что могло бы как-то подорвать отношения между людьми". По его словам, спорт воспитывает, что очень важно. "А в современном мире, где так много угроз, которые исходят и из интернета, которые исходят от незаконного распространения наркотиков и так далее, занятие молодыми людьми спортом - это чрезвычайно важная вещь. Формирование характера и абсолютно правильных устойчивых жизненных установок", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231016/trenirovki-1902975908.html

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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:45 true PT46M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, китай, владимир путин, спорт