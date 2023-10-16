https://ria.ru/20231016/sport-1902977004.html
Путин заявил, что спорт дал ему приоритеты и уважение к партнерам
Путин заявил, что спорт дал ему приоритеты и уважение к партнерам - РИА Новости, 16.10.2023
Путин заявил, что спорт дал ему приоритеты и уважение к партнерам
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что благодаря занятиям спортом в юности у него появилось стремление самоутверждаться не во дворе, а на татами,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:45
2023-10-16T07:45
2023-10-16T07:45
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что благодаря занятиям спортом в юности у него появилось стремление самоутверждаться не во дворе, а на татами, обозначились взгляды на отношения с другими людьми и уважение к партнерам. "Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не увлекся спортом. На самом деле, даже не очень важно каким, важно что спортом. И уделял этому много внимания. Сразу появились приоритеты самоутверждаться не во дворе, не в какой-то не очень дисциплинированной среде молодежной, а самоутверждаться на спортивных площадках, в данном случае на татами", - сказал Путин в интервью Китайской медиакорпорации перед визитом в КНР. Президента спросили о его высказываниях насчет того, что без занятий дзюдо его жизнь могла бы пойти совсем по другому пути. Путин в ответ отметил, что он - выходец из простой рабочей семьи, и в юности у него было много времени, которое он мог проводить во дворе. Говоря об увлечении спортом в те годы, он добавил, что тогда у него "появились определенные взгляды на отношения с другими людьми, на то, как нужно строить эти отношения, как нужно с уважением относиться к партнерам, как не допускать ничего, что могло бы как-то подорвать отношения между людьми". По его словам, спорт воспитывает, что очень важно. "А в современном мире, где так много угроз, которые исходят и из интернета, которые исходят от незаконного распространения наркотиков и так далее, занятие молодыми людьми спортом - это чрезвычайно важная вещь. Формирование характера и абсолютно правильных устойчивых жизненных установок", - добавил Путин.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:45
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общество, россия, китай, владимир путин, спорт
Общество, Россия, Китай, Владимир Путин, Спорт
Путин заявил, что спорт дал ему приоритеты и уважение к партнерам
Путин о том, что ему дал спорт: появились приоритеты и уважение к партнерам
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что благодаря занятиям спортом в юности у него появилось стремление самоутверждаться не во дворе, а на татами, обозначились взгляды на отношения с другими людьми и уважение к партнерам.
"Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не увлекся спортом. На самом деле, даже не очень важно каким, важно что спортом. И уделял этому много внимания. Сразу появились приоритеты самоутверждаться не во дворе, не в какой-то не очень дисциплинированной среде молодежной, а самоутверждаться на спортивных площадках, в данном случае на татами", - сказал Путин в интервью Китайской медиакорпорации перед визитом в КНР
.
Президента спросили о его высказываниях насчет того, что без занятий дзюдо его жизнь могла бы пойти совсем по другому пути. Путин в ответ отметил, что он - выходец из простой рабочей семьи, и в юности у него было много времени, которое он мог проводить во дворе.
Говоря об увлечении спортом в те годы, он добавил, что тогда у него "появились определенные взгляды на отношения с другими людьми, на то, как нужно строить эти отношения, как нужно с уважением относиться к партнерам, как не допускать ничего, что могло бы как-то подорвать отношения между людьми". По его словам, спорт воспитывает, что очень важно.
"А в современном мире, где так много угроз, которые исходят и из интернета, которые исходят от незаконного распространения наркотиков и так далее, занятие молодыми людьми спортом - это чрезвычайно важная вещь. Формирование характера и абсолютно правильных устойчивых жизненных установок", - добавил Путин.
Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать