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В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902977151.html
В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры
В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры - РИА Новости, 16.10.2023
В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры, четыре линии электропередачи, а также газопровод повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил глава... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:46
2023-10-16T07:46
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
днепропетровск
николай лукашук
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Объект инфраструктуры, четыре линии электропередачи, а также газопровод повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. В ночь на понедельник украинское издание "Зеркало недели" на фоне объявленной воздушной тревоги сообщало о взрывах в Миргороде, пригороде Днепропетровска, а также в городе Кропивницкий Кировоградской области. "Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лукашук. Он добавил, что в городе также повреждены газопровод и четыре линии электропередачи. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902969601.html
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в мире, днепропетровская область, украина, днепропетровск, николай лукашук, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Днепропетровск, Николай Лукашук, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры

Лукашук: в Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Объект инфраструктуры, четыре линии электропередачи, а также газопровод повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
В ночь на понедельник украинское издание "Зеркало недели" на фоне объявленной воздушной тревоги сообщало о взрывах в Миргороде, пригороде Днепропетровска, а также в городе Кропивницкий Кировоградской области.
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Вчера, 06:02
"Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лукашук. Он добавил, что в городе также повреждены газопровод и четыре линии электропередачи.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 октября, 15:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаДнепропетровскНиколай ЛукашукВооруженные силы РФ
 
 
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