https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902977151.html

В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры

В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры - РИА Новости, 16.10.2023

В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры, четыре линии электропередачи, а также газопровод повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил глава... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:46

2023-10-16T07:46

2023-10-16T07:46

специальная военная операция на украине

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днепропетровск

николай лукашук

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Объект инфраструктуры, четыре линии электропередачи, а также газопровод повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. В ночь на понедельник украинское издание "Зеркало недели" на фоне объявленной воздушной тревоги сообщало о взрывах в Миргороде, пригороде Днепропетровска, а также в городе Кропивницкий Кировоградской области. "Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лукашук. Он добавил, что в городе также повреждены газопровод и четыре линии электропередачи. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902969601.html

днепропетровская область

украина

днепропетровск

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в мире, днепропетровская область, украина, днепропетровск, николай лукашук, вооруженные силы рф