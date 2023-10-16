https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902977151.html
В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры
В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры - РИА Новости, 16.10.2023
В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры, четыре линии электропередачи, а также газопровод повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил глава... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:46
2023-10-16T07:46
2023-10-16T07:46
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Объект инфраструктуры, четыре линии электропередачи, а также газопровод повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. В ночь на понедельник украинское издание "Зеркало недели" на фоне объявленной воздушной тревоги сообщало о взрывах в Миргороде, пригороде Днепропетровска, а также в городе Кропивницкий Кировоградской области. "Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лукашук. Он добавил, что в городе также повреждены газопровод и четыре линии электропередачи. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902969601.html
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В Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры
Лукашук: в Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры