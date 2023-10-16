https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902973100.html
Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов
Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов - РИА Новости, 16.10.2023
Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов
Результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны, примерно восемь к одному, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:13
2023-10-16T07:13
2023-10-16T09:38
в мире
китай
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны, примерно восемь к одному, заявил президент РФ Владимир Путин. "Начали боевые действия активные - контрнаступление так называемое. Оно с 4 июня продолжается, пока результатов нет. Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.
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Путин о колоссальных потерях украинской армии
Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал о колоссальных потерях украинской армии, а также оценил предложения китайской стороны по урегулированию.
2023-10-16T07:13
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
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РИА Новости
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в мире, китай, украина, россия, владимир путин, видео
В мире, Китай, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны, примерно восемь к одному, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-10-16T07:13
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PT0M48S
Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов
Путин заявил о больших украинских потерях в ходе контрнаступления ВСУ