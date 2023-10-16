Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 16.10.2023 (обновлено: 09:38 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902973100.html
Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов
Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов - РИА Новости, 16.10.2023
Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов
Результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны, примерно восемь к одному, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:13
2023-10-16T09:38
в мире
китай
украина
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902984940_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_cab9ac74f7a2278c25e5ac391a73a63a.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны, примерно восемь к одному, заявил президент РФ Владимир Путин. "Начали боевые действия активные - контрнаступление так называемое. Оно с 4 июня продолжается, пока результатов нет. Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.
китай
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о колоссальных потерях украинской армии
Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал о колоссальных потерях украинской армии, а также оценил предложения китайской стороны по урегулированию.
2023-10-16T07:13
true
PT0M48S
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:13
true
PT46M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902984940_100:0:1024:693_1920x0_80_0_0_755c7c00fc4948e28ff0771c478cf7d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, россия, владимир путин, видео
В мире, Китай, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны, примерно восемь к одному, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-10-16T07:13
true
PT0M48S
Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов

Путин заявил о больших украинских потерях в ходе контрнаступления ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны, примерно восемь к одному, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Начали боевые действия активные - контрнаступление так называемое. Оно с 4 июня продолжается, пока результатов нет. Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.
 
В миреКитайУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала