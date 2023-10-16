https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902973100.html

Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов

Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов - РИА Новости, 16.10.2023

Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов

Результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны, примерно восемь к одному, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:13

2023-10-16T07:13

2023-10-16T09:38

в мире

китай

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны, примерно восемь к одному, заявил президент РФ Владимир Путин. "Начали боевые действия активные - контрнаступление так называемое. Оно с 4 июня продолжается, пока результатов нет. Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.

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Путин о колоссальных потерях украинской армии Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал о колоссальных потерях украинской армии, а также оценил предложения китайской стороны по урегулированию. 2023-10-16T07:13 true PT0M48S

О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:13 true PT46M29S

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