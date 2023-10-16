https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902968174.html

Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском

Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 16.10.2023

Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском

Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T05:02

2023-10-16T05:02

2023-10-16T08:42

специальная военная операция на украине

россия

клещеевка

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы украины

артемовск

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902669772_0:198:2954:1861_1920x0_80_0_0_a675cd453713b07f1b405b3df21f642f.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки", — заявил он.Также военные отбили нападение 112-й бригады территориальной обороны и две попытки атаки подразделений 5-й штурмовой бригады в районе Клещеевки, добавил Астафьев.Кроме того, по словам собеседника агентства, подразделения 1-го армейского корпуса отразили нападение штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Дубово-Василевки.

https://ria.ru/20231015/svo-1902932765.html

россия

клещеевка

донецкая народная республика

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, клещеевка, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, артемовск, безопасность, вооруженные силы рф