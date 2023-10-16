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Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском
Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 16.10.2023
Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском
Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T05:02
2023-10-16T05:02
2023-10-16T08:42
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки", — заявил он.Также военные отбили нападение 112-й бригады территориальной обороны и две попытки атаки подразделений 5-й штурмовой бригады в районе Клещеевки, добавил Астафьев.Кроме того, по словам собеседника агентства, подразделения 1-го армейского корпуса отразили нападение штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Дубово-Василевки.
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Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском
МО: российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки", — заявил он.
Также военные отбили нападение 112-й бригады территориальной обороны и две попытки атаки подразделений 5-й штурмовой бригады в районе Клещеевки, добавил Астафьев.
Кроме того, по словам собеседника агентства, подразделения 1-го армейского корпуса отразили нападение штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Дубово-Василевки.
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