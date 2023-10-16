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Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 16.10.2023 (обновлено: 08:42 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902968174.html
Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском
Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 16.10.2023
Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском
Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T05:02
2023-10-16T08:42
специальная военная операция на украине
россия
клещеевка
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
артемовск
безопасность
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки", — заявил он.Также военные отбили нападение 112-й бригады территориальной обороны и две попытки атаки подразделений 5-й штурмовой бригады в районе Клещеевки, добавил Астафьев.Кроме того, по словам собеседника агентства, подразделения 1-го армейского корпуса отразили нападение штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Дубово-Василевки.
https://ria.ru/20231015/svo-1902932765.html
россия
клещеевка
донецкая народная республика
артемовск
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россия, клещеевка, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, артемовск, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском

МО: российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВооруженные силы России
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки", — заявил он.
Также военные отбили нападение 112-й бригады территориальной обороны и две попытки атаки подразделений 5-й штурмовой бригады в районе Клещеевки, добавил Астафьев.
Кроме того, по словам собеседника агентства, подразделения 1-го армейского корпуса отразили нападение штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Дубово-Василевки.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныАртемовскБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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