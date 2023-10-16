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США могут поддерживать союзников в двух конфликтах, считает глава Минфина - РИА Новости, 16.10.2023
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15:26 16.10.2023 (обновлено: 15:28 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/soyuzniki-1903076586.html
США могут поддерживать союзников в двух конфликтах, считает глава Минфина
США могут поддерживать союзников в двух конфликтах, считает глава Минфина - РИА Новости, 16.10.2023
США могут поддерживать союзников в двух конфликтах, считает глава Минфина
США не сомневаются в том, что могут позволить себе выступать союзником участников сразу двух военных конфликтов, заявила глава американского минфина Джанет... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:26
2023-10-16T15:28
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
джанет йеллен
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. США не сомневаются в том, что могут позволить себе выступать союзником участников сразу двух военных конфликтов, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. В интервью британскому телеканалу Sky News она коснулась темы эскалации палестинско-израильского конфликта, заявив, что США очень тесно сотрудничают с израильтянами. "Америка, безусловно, может позволить себе поддерживать Израиль и обеспечивать его военные нужды, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", - сказала Йеллен. На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на ряд американских военных чиновников сообщил, что Пентагон все более обеспокоен перспективой растягивать редеющие запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных военных конфликтах. Отставной генерал армии США Дон Болдук также отмечал, что в настоящее время армия испытывает кадровый голод, а логистические трудности делают ее неспособной проводить одновременно несколько военных операций в мире. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231016/ssha-1903048965.html
https://ria.ru/20231016/konflikt-1903013640.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, джанет йеллен, министерство обороны сша, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Джанет Йеллен, Министерство обороны США, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США могут поддерживать союзников в двух конфликтах, считает глава Минфина

Йеллен: США могут поддерживать союзников сразу в двух военных конфликтах

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. США не сомневаются в том, что могут позволить себе выступать союзником участников сразу двух военных конфликтов, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
В интервью британскому телеканалу Sky News она коснулась темы эскалации палестинско-израильского конфликта, заявив, что США очень тесно сотрудничают с израильтянами.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Больше трети американцев считают, что США делают для Украины слишком много
Вчера, 13:29
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"Америка, безусловно, может позволить себе поддерживать Израиль и обеспечивать его военные нужды, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", - сказала Йеллен.
На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на ряд американских военных чиновников сообщил, что Пентагон все более обеспокоен перспективой растягивать редеющие запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных военных конфликтах. Отставной генерал армии США Дон Болдук также отмечал, что в настоящее время армия испытывает кадровый голод, а логистические трудности делают ее неспособной проводить одновременно несколько военных операций в мире.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
США не осознают, как становятся участниками конфликта, заявили в МИД
Вчера, 11:30
 
В миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровДжанет ЙелленМинистерство обороны СШАНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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