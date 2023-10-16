https://ria.ru/20231016/soyuzniki-1903076586.html

США могут поддерживать союзников в двух конфликтах, считает глава Минфина

США могут поддерживать союзников в двух конфликтах, считает глава Минфина - РИА Новости, 16.10.2023

США могут поддерживать союзников в двух конфликтах, считает глава Минфина

США не сомневаются в том, что могут позволить себе выступать союзником участников сразу двух военных конфликтов, заявила глава американского минфина Джанет... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:26

2023-10-16T15:26

2023-10-16T15:28

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. США не сомневаются в том, что могут позволить себе выступать союзником участников сразу двух военных конфликтов, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. В интервью британскому телеканалу Sky News она коснулась темы эскалации палестинско-израильского конфликта, заявив, что США очень тесно сотрудничают с израильтянами. "Америка, безусловно, может позволить себе поддерживать Израиль и обеспечивать его военные нужды, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", - сказала Йеллен. На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на ряд американских военных чиновников сообщил, что Пентагон все более обеспокоен перспективой растягивать редеющие запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных военных конфликтах. Отставной генерал армии США Дон Болдук также отмечал, что в настоящее время армия испытывает кадровый голод, а логистические трудности делают ее неспособной проводить одновременно несколько военных операций в мире. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231016/ssha-1903048965.html

https://ria.ru/20231016/konflikt-1903013640.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, джанет йеллен, министерство обороны сша, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году