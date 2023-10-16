https://ria.ru/20231016/soveschanie-1903082215.html

Путин проводит совещание с главами Минобороны, Росгвардии, СВР и ФСБ

Путин проводит совещание с главами Минобороны, Росгвардии, СВР и ФСБ - РИА Новости, 16.10.2023

Путин проводит совещание с главами Минобороны, Росгвардии, СВР и ФСБ

Президент России Владимир Путин проводит совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой СВР Сергеем Нарышкиным,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:52

2023-10-16T15:52

2023-10-16T17:01

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой СВР Сергеем Нарышкиным, заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и главой Росгвардии Виктором Золотовым.Совещание началось с обсуждения ситуации в зоне СВО. "Попрошу министра обороны коротко об этом рассказать, то, что происходит на сегодняшний день, на данный момент времени", - сказал Путин, открывая совещание.После доклада министра обороны Путин выслушал сообщения о ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта.

https://ria.ru/20231016/situatsiya-1903085063.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации и на Ближнем Востоке Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации и на Ближнем Востоке 2023-10-16T15:52 true PT6M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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