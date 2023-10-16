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Путин проводит совещание с главами Минобороны, Росгвардии, СВР и ФСБ - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 16.10.2023 (обновлено: 17:01 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/soveschanie-1903082215.html
Путин проводит совещание с главами Минобороны, Росгвардии, СВР и ФСБ
Путин проводит совещание с главами Минобороны, Росгвардии, СВР и ФСБ - РИА Новости, 16.10.2023
Путин проводит совещание с главами Минобороны, Росгвардии, СВР и ФСБ
Президент России Владимир Путин проводит совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой СВР Сергеем Нарышкиным,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:52
2023-10-16T17:01
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
александр бортников
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой СВР Сергеем Нарышкиным, заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и главой Росгвардии Виктором Золотовым.Совещание началось с обсуждения ситуации в зоне СВО. "Попрошу министра обороны коротко об этом рассказать, то, что происходит на сегодняшний день, на данный момент времени", - сказал Путин, открывая совещание.После доклада министра обороны Путин выслушал сообщения о ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта.
https://ria.ru/20231016/situatsiya-1903085063.html
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Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации и на Ближнем Востоке
Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации и на Ближнем Востоке
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, владимир путин, сергей шойгу, александр бортников, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Александр Бортников, Ситуация в ДНР и ЛНР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин проводит совещание с главами Минобороны, Росгвардии, СВР и ФСБ

Путин проводит совещание с Шойгу, Бортниковым, Нарышкиным, Золотовым и Рябковым

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой СВР Сергеем Нарышкиным, заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и главой Росгвардии Виктором Золотовым.
Совещание началось с обсуждения ситуации в зоне СВО. "Попрошу министра обороны коротко об этом рассказать, то, что происходит на сегодняшний день, на данный момент времени", - сказал Путин, открывая совещание.
После доклада министра обороны Путин выслушал сообщения о ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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Вчера, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьВладимир ПутинСергей ШойгуАлександр БортниковСитуация в ДНР и ЛНРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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