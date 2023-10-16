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Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в авиастроении
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в авиастроении - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в авиастроении
Россия и Китай имеют очень хорошие перспективы сотрудничества в авто-, судо-, авиастроении и в электронике, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:43
2023-10-16T07:43
2023-10-16T07:43
россия
китай
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия и Китай имеют очень хорошие перспективы сотрудничества в авто-, судо-, авиастроении и в электронике, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. В ходе интервью Путин рассказал о развитии отношений РФ и Китая в сфере экономики. В частности, глава государства сообщил, что у двух стран большой объем сотрудничества в области энергетики, а также отметил перспективы и в других областях. "У нас очень хорошие перспективы в других отраслях. Это автостроение, судостроение, авиастроение, это электроника", - сказал Путин.
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РИА Новости
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:43
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PT46M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в авиастроении
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия и Китай имеют очень хорошие перспективы сотрудничества в авто-, судо-, авиастроении и в электронике, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
2023-10-16T07:43
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PT46M29S
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в авиастроении
Путин: Россия и Китай имеют хорошие перспективы сотрудничества в авиастроении
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия и Китай имеют очень хорошие перспективы сотрудничества в авто-, судо-, авиастроении и в электронике, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
В ходе интервью Путин рассказал о развитии отношений РФ и Китая в сфере экономики. В частности, глава государства сообщил, что у двух стран большой объем сотрудничества в области энергетики, а также отметил перспективы и в других областях.
"У нас очень хорошие перспективы в других отраслях. Это автостроение, судостроение, авиастроение, это электроника", - сказал Путин.