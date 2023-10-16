https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1902975276.html

Путин рассказал про сотрудничество с Китаем по быстрым реакторам

Путин рассказал про сотрудничество с Китаем по быстрым реакторам - РИА Новости, 16.10.2023

Путин рассказал про сотрудничество с Китаем по быстрым реакторам

РФ и КНР прорабатывают вопрос сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах, что позволит по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:31

2023-10-16T07:31

2023-10-16T07:31

в мире

китай

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. РФ и КНР прорабатывают вопрос сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах, что позволит по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной энергетической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. "Мы продолжаем строить атомные блоки. И не только строить блоки на двух станциях, но и прорабатываем вопрос о реакторе на быстрых нейтронах, что позволит совершенно по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной энергетической сфере, поскольку там создаются условия для замкнутого цикла, по сути. Там отходов практически не будет", - сказал Путин.

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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:31 true PT46M29S

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