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Путин рассказал про сотрудничество с Китаем по быстрым реакторам
Путин рассказал про сотрудничество с Китаем по быстрым реакторам - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал про сотрудничество с Китаем по быстрым реакторам
РФ и КНР прорабатывают вопрос сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах, что позволит по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:31
2023-10-16T07:31
2023-10-16T07:31
в мире
китай
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владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. РФ и КНР прорабатывают вопрос сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах, что позволит по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной энергетической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. "Мы продолжаем строить атомные блоки. И не только строить блоки на двух станциях, но и прорабатываем вопрос о реакторе на быстрых нейтронах, что позволит совершенно по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной энергетической сфере, поскольку там создаются условия для замкнутого цикла, по сути. Там отходов практически не будет", - сказал Путин.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:31
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в мире, китай, россия, владимир путин, видео
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал про сотрудничество с Китаем по быстрым реакторам
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. РФ и КНР прорабатывают вопрос сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах, что позволит по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной энергетической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
2023-10-16T07:31
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PT46M29S
Путин рассказал про сотрудничество с Китаем по быстрым реакторам
Путин: сотрудничество с КНР по быстрым реакторам выстроит отношения в этой сфере
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. РФ и КНР прорабатывают вопрос сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах, что позволит по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной энергетической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
"Мы продолжаем строить атомные блоки. И не только строить блоки на двух станциях, но и прорабатываем вопрос о реакторе на быстрых нейтронах, что позволит совершенно по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной энергетической сфере, поскольку там создаются условия для замкнутого цикла, по сути. Там отходов практически не будет", - сказал Путин.