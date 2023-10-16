https://ria.ru/20231016/smi-1903102907.html

Путин ответит на вопросы СМИ по итогам визита в Китай

Путин ответит на вопросы СМИ по итогам визита в Китай - РИА Новости, 16.10.2023

Путин ответит на вопросы СМИ по итогам визита в Китай

Президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы СМИ по итогам визита в Китай, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:05

2023-10-16T17:05

2023-10-16T17:05

россия

китай

пекин

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы СМИ по итогам визита в Китай, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Перед отъездом по традиции наш президент подойдет к российским СМИ, выскажет свои оценки работы в Пекине, ответит на вопросы, после этого предусматривается отлет из Пекина", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20231015/putin-1902879725.html

россия

китай

пекин

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россия, китай, пекин, юрий ушаков, владимир путин