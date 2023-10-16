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Путин ответит на вопросы СМИ по итогам визита в Китай - РИА Новости, 16.10.2023
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17:05 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/smi-1903102907.html
Путин ответит на вопросы СМИ по итогам визита в Китай
Путин ответит на вопросы СМИ по итогам визита в Китай - РИА Новости, 16.10.2023
Путин ответит на вопросы СМИ по итогам визита в Китай
Президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы СМИ по итогам визита в Китай, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:05
2023-10-16T17:05
россия
китай
пекин
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы СМИ по итогам визита в Китай, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Перед отъездом по традиции наш президент подойдет к российским СМИ, выскажет свои оценки работы в Пекине, ответит на вопросы, после этого предусматривается отлет из Пекина", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20231015/putin-1902879725.html
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россия, китай, пекин, юрий ушаков, владимир путин
Россия, Китай, Пекин, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин ответит на вопросы СМИ по итогам визита в Китай

Ушаков: Путин по итогам визита в Китай ответит на вопросы журналистов

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы СМИ по итогам визита в Китай, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Перед отъездом по традиции наш президент подойдет к российским СМИ, выскажет свои оценки работы в Пекине, ответит на вопросы, после этого предусматривается отлет из Пекина", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Путин рассказал о подрывной деятельности США против России и Китая
15 октября, 11:45
 
РоссияКитайПекинЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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