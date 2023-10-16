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Никитин: символы Нижнего Новгорода на новой купюре привлекут туристов - РИА Новости, 16.10.2023
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21:42 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/simvoly-1903193687.html
Никитин: символы Нижнего Новгорода на новой купюре привлекут туристов
Никитин: символы Нижнего Новгорода на новой купюре привлекут туристов - РИА Новости, 16.10.2023
Никитин: символы Нижнего Новгорода на новой купюре привлекут туристов
Изображенные на новой тысячерублевой купюре символы Нижнего Новгорода могут привлечь в регион туристов, которые захотят увидеть достопримечательности своими... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T21:42
2023-10-16T21:42
нижний новгород
глеб никитин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Изображенные на новой тысячерублевой купюре символы Нижнего Новгорода могут привлечь в регион туристов, которые захотят увидеть достопримечательности своими глазами, заявил РИА Новости губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Банк России в понедельник представил модернизированную купюру номиналом 1000 рублей. Новая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года. "Приятно, что на купюре нашли отражение важнейшие символы города: Кремль, Нижегородская ярмарка, Стрелка - место слияния Оки и Волги, стадион "Нижний Новгород", а рядом с ним - пакгаузы. Здорово, если люди захотят побольше узнать об этих объектах, найти информацию, а затем и приехать в Нижний Новгород, чтобы увидеть всё своими глазами", - сказал Никитин. Он отметил, что Нижний Новгород сильно преобразился в последние годы, обрел новые точки притяжения. "Это положительно сказалось на показателях турпотока. Нижний можно с полным правом теперь назвать туристическим городом, который приятно посетить вместе с семьей", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.
https://ria.ru/20231016/kupyury-1903066468.html
https://ria.ru/20230717/kupyury-1884660541.html
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нижний новгород, глеб никитин, нижегородская область
Нижний Новгород, Глеб Никитин, Нижегородская область
Никитин: символы Нижнего Новгорода на новой купюре привлекут туристов

Никитин: символы Нижнего Новгорода на новой купюре привлекут туристов в регион

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости
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Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Изображенные на новой тысячерублевой купюре символы Нижнего Новгорода могут привлечь в регион туристов, которые захотят увидеть достопримечательности своими глазами, заявил РИА Новости губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Банк России в понедельник представил модернизированную купюру номиналом 1000 рублей. Новая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.
Обновленные банкноты Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Новые купюры в 1000 и 5000 рублей вряд ли можно подделать, заявил "Гознак"
Вчера, 14:47
«
"Приятно, что на купюре нашли отражение важнейшие символы города: Кремль, Нижегородская ярмарка, Стрелка - место слияния Оки и Волги, стадион "Нижний Новгород", а рядом с ним - пакгаузы. Здорово, если люди захотят побольше узнать об этих объектах, найти информацию, а затем и приехать в Нижний Новгород, чтобы увидеть всё своими глазами", - сказал Никитин.
Он отметил, что Нижний Новгород сильно преобразился в последние годы, обрел новые точки притяжения. "Это положительно сказалось на показателях турпотока. Нижний можно с полным правом теперь назвать туристическим городом, который приятно посетить вместе с семьей", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.
Купюры номиналом в пять и десять рублей - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Купюры номиналом в пять и десять рублей начали поступать в оборот в Москве
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