https://ria.ru/20231016/shri-lanka-1903072888.html

Эксперт рассказал о проблемах с визой на Шри-Ланку

Эксперт рассказал о проблемах с визой на Шри-Ланку - РИА Новости, 16.10.2023

Эксперт рассказал о проблемах с визой на Шри-Ланку

Эксперт прокомментировал возможную отмену платы за визу на Шри-Ланку, сообщает "ТурДом". РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:01

2023-10-16T18:01

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Эксперт прокомментировал возможную отмену платы за визу на Шри-Ланку, сообщает "ТурДом".Власти Шри-Ланки пока не отменили консульский сбор для туристов из России, уточняет издание. Е-visa все еще стоит 50 долларов, а оформление по прибытии – 60 долларов.На каком этапе находится работа над соответствующим документом и когда он будет принят, в диппредставительстве отказались уточнить. "Без комментариев. Это внутреннее дело Шри-Ланки", – ответили там.По мнению гендиректора туроператора "Пантеон" Анатолия Гаркушина, такое постановление могут и вообще не принять. "Шри-Ланка – такая страна, что там если кто-то что-то сказал, до реализации может полгода пройти, а может и вообще отмениться. Это только предложение и будет ли оно на самом деле принято, неизвестно", – прокомментировал эксперт.При этом он подчеркнул, что государству было бы неплохо наладить онлайн-оплату визы. "Есть два варианта: либо платить отсюда, либо на месте, – отметил эксперт. – Если на месте, то стоимость дороже и есть большие очереди, что не очень удобно. С оплатой из России есть проблемы с иностранными переводами. Но это не от ланкийцев зависит, а от международных систем".Сейчас электронную визу можно оплатить только иностранной картой или UnionPay. Российские банковские карты не принимаются.

https://ria.ru/20231015/vizy-1902896108.html

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