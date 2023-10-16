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Россия внесла в ООН проект гуманитарной резолюции из-за кризиса в Газе - РИА Новости, 16.10.2023
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16:31 16.10.2023 (обновлено: 16:51 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/rezolyutsiya-1903092730.html
Россия внесла в ООН проект гуманитарной резолюции из-за кризиса в Газе
Россия внесла в ООН проект гуманитарной резолюции из-за кризиса в Газе - РИА Новости, 16.10.2023
Россия внесла в ООН проект гуманитарной резолюции из-за кризиса в Газе
Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции по гуманитарным вопросам на фоне кризиса в секторе Газа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:31
2023-10-16T16:51
в мире
россия
сергей рябков
владимир путин
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции по гуманитарным вопросам на фоне кризиса в секторе Газа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Территория этого анклава (сектора Газа - ред.) и жители, находящиеся там, фактически оказались в состоянии гуманитарной катастрофы... Не оказываются ни медицинская помощь, ни другие нужды не обеспечиваются. Это все вызывает большую тревогу в мире. Российская Федерация предпринимает максимальные усилия на политической плоскости, только что об этом сказали, в том числе по линии Совета безопасности ООН нами внесен проект резолюции, сфокусированной на гуманитарных вопросах", - заявил Рябков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/ryabkov-1903089423.html
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в мире, россия, сергей рябков, владимир путин, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, восточный иерусалим
В мире, Россия, Сергей Рябков, Владимир Путин, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, Восточный Иерусалим
Россия внесла в ООН проект гуманитарной резолюции из-за кризиса в Газе

Россия внесла в Совбез ООН проект гуманитарной резолюции из-за кризиса в Газе

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции по гуманитарным вопросам на фоне кризиса в секторе Газа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Территория этого анклава (сектора Газа - ред.) и жители, находящиеся там, фактически оказались в состоянии гуманитарной катастрофы... Не оказываются ни медицинская помощь, ни другие нужды не обеспечиваются. Это все вызывает большую тревогу в мире. Российская Федерация предпринимает максимальные усилия на политической плоскости, только что об этом сказали, в том числе по линии Совета безопасности ООН нами внесен проект резолюции, сфокусированной на гуманитарных вопросах", - заявил Рябков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Угроза наземной операции в Газе сохраняется, заявил Рябков
Вчера, 16:21
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
США препятствуют решению палестино-израильского кризиса, заявил Рябков
Вчера, 16:10
 
В миреРоссияСергей РябковВладимир ПутинООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАСВосточный Иерусалим
 
 
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