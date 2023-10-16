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"Часики тикают". В Британии предупредили Украину о грядущей катастрофе - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 16.10.2023 (обновлено: 06:34 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/respublikantsy-1902970675.html
"Часики тикают". В Британии предупредили Украину о грядущей катастрофе
"Часики тикают". В Британии предупредили Украину о грядущей катастрофе - РИА Новости, 16.10.2023
"Часики тикают". В Британии предупредили Украину о грядущей катастрофе
Идеологические влияние Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей твердо выступают против помощи Украине, это может иметь... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T06:29
2023-10-16T06:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
кевин маккарти
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Идеологические влияние Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей твердо выступают против помощи Украине, это может иметь катастрофические последствия для Киева, сообщила британская газета Guardian."По мере того, как идеология Дональда Трампа "Америка прежде всего" набирает популярность в Республиканской партии, антиукраинские взгляды распространились среди электоральной базы и сейчас проникли в конгресс", — написало издание.Газета отмечает, что большая часть республиканцев в нижней палате продолжает воспринимать помощь Украине "скептически, а то и откровенно враждебно".В Guardian отметили, что антиукраинская позиция радикальных республиканцев мешает палате представителей выбрать нового спикера после вынужденной отставки Кевина Маккарти. Один из собеседников издания заявил, что умеренные республиканцы могут побояться оттолкнуть радикальное крыло партии и повторить судьбу ушедшего спикера."Часики тикают. Украина не сможет бесконечно продолжать свою борьбу без дополнительной помощи. Затянувшаяся задержка может повредить ее военным операциям", — предположил автор.В начале этого месяца большинство членов палаты представителей проголосовало за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти. В пятницу Республиканская партия выдвинула на пост председателя нижней палаты конгресса Джима Джордана, который считается одним из ближайших сторонников Трампа на Капитолийском холме.
https://ria.ru/20231014/politika-1902307862.html
https://ria.ru/20231015/amerika-1902946551.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, кевин маккарти
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Кевин Маккарти
"Часики тикают". В Британии предупредили Украину о грядущей катастрофе

Guardian: влияние Трампа в конгрессе США может оставить Украину без денег

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Идеологические влияние Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей твердо выступают против помощи Украине, это может иметь катастрофические последствия для Киева, сообщила британская газета Guardian.
«
"По мере того, как идеология Дональда Трампа "Америка прежде всего" набирает популярность в Республиканской партии, антиукраинские взгляды распространились среди электоральной базы и сейчас проникли в конгресс", — написало издание.
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Не до Зеленского. США предстоит принять непростое решение по Украине
14 октября, 08:00
Газета отмечает, что большая часть республиканцев в нижней палате продолжает воспринимать помощь Украине "скептически, а то и откровенно враждебно".
В Guardian отметили, что антиукраинская позиция радикальных республиканцев мешает палате представителей выбрать нового спикера после вынужденной отставки Кевина Маккарти. Один из собеседников издания заявил, что умеренные республиканцы могут побояться оттолкнуть радикальное крыло партии и повторить судьбу ушедшего спикера.
«
"Часики тикают. Украина не сможет бесконечно продолжать свою борьбу без дополнительной помощи. Затянувшаяся задержка может повредить ее военным операциям", — предположил автор.
В начале этого месяца большинство членов палаты представителей проголосовало за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти. В пятницу Республиканская партия выдвинула на пост председателя нижней палаты конгресса Джима Джордана, который считается одним из ближайших сторонников Трампа на Капитолийском холме.
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Голосование за нового спикера палаты представителей США пройдет во вторник
15 октября, 21:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампКевин Маккарти
 
 
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