https://ria.ru/20231016/resheniya-1902976266.html

Путин заявил о необходимости сбалансированных решений по источникам энергии

Путин заявил о необходимости сбалансированных решений по источникам энергии - РИА Новости, 16.10.2023

Путин заявил о необходимости сбалансированных решений по источникам энергии

Работа по защите окружающей среды важна, но все решения по источникам энергии должны быть сбалансированы, чтобы людям в развивающихся странах не приходилось... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:39

2023-10-16T07:39

2023-10-16T07:39

россия

владимир путин

экология

в мире

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работа по защите окружающей среды важна, но все решения по источникам энергии должны быть сбалансированы, чтобы людям в развивающихся странах не приходилось страдать от голода, заявил президент РФ Владимир Путин. "Борьба за окружающую среду, борьба с изменениями климата - это очень важное направление, но не единственное. Нельзя забывать о такой цели как борьба с бедностью, например. Как можно, скажем, в африканских странах людям сказать: вы не будете получать нефть, нефтепродукты, а должны будете ориентироваться исключительно на возобновляемые источники энергии - на силу ветра, солнца и так далее. Они в значительной степени недоступны для развивающихся экономик. Ну и что, людям страдать от голода, что ли? Все должно быть сбалансировано, все решения должны быть сбалансированы", - сказал Путин в интервью Китайской медиакорпорации.

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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:39 true PT46M29S

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