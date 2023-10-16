https://ria.ru/20231016/resheniya-1902976266.html
Путин заявил о необходимости сбалансированных решений по источникам энергии
Путин заявил о необходимости сбалансированных решений по источникам энергии - РИА Новости, 16.10.2023
Путин заявил о необходимости сбалансированных решений по источникам энергии
Работа по защите окружающей среды важна, но все решения по источникам энергии должны быть сбалансированы, чтобы людям в развивающихся странах не приходилось... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:39
2023-10-16T07:39
2023-10-16T07:39
россия
владимир путин
экология
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работа по защите окружающей среды важна, но все решения по источникам энергии должны быть сбалансированы, чтобы людям в развивающихся странах не приходилось страдать от голода, заявил президент РФ Владимир Путин. "Борьба за окружающую среду, борьба с изменениями климата - это очень важное направление, но не единственное. Нельзя забывать о такой цели как борьба с бедностью, например. Как можно, скажем, в африканских странах людям сказать: вы не будете получать нефть, нефтепродукты, а должны будете ориентироваться исключительно на возобновляемые источники энергии - на силу ветра, солнца и так далее. Они в значительной степени недоступны для развивающихся экономик. Ну и что, людям страдать от голода, что ли? Все должно быть сбалансировано, все решения должны быть сбалансированы", - сказал Путин в интервью Китайской медиакорпорации.
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РИА Новости
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:39
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россия, владимир путин, экология, в мире, видео
Россия, Владимир Путин, Экология, В мире
Путин заявил о необходимости сбалансированных решений по источникам энергии
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работа по защите окружающей среды важна, но все решения по источникам энергии должны быть сбалансированы, чтобы людям в развивающихся странах не приходилось страдать от голода, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-10-16T07:39
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PT46M29S
Путин заявил о необходимости сбалансированных решений по источникам энергии
Путин: решения по источникам энергии необходимо уметь сбалансировать
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работа по защите окружающей среды важна, но все решения по источникам энергии должны быть сбалансированы, чтобы людям в развивающихся странах не приходилось страдать от голода, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Борьба за окружающую среду, борьба с изменениями климата - это очень важное направление, но не единственное. Нельзя забывать о такой цели как борьба с бедностью, например. Как можно, скажем, в африканских странах людям сказать: вы не будете получать нефть, нефтепродукты, а должны будете ориентироваться исключительно на возобновляемые источники энергии - на силу ветра, солнца и так далее. Они в значительной степени недоступны для развивающихся экономик. Ну и что, людям страдать от голода, что ли? Все должно быть сбалансировано, все решения должны быть сбалансированы", - сказал Путин в интервью Китайской медиакорпорации.