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США препятствуют решению палестино-израильского кризиса, заявил Рябков
США препятствуют решению палестино-израильского кризиса, заявил Рябков - РИА Новости, 16.10.2023
США препятствуют решению палестино-израильского кризиса, заявил Рябков
Вашингтон, на котором лежит главная ответственность за палестино-израильский кризис, препятствует выработке "должного" его решения, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:10
2023-10-16T16:10
2023-10-16T16:17
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вашингтон, на котором лежит главная ответственность за палестино-израильский кризис, препятствует выработке "должного" его решения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24"."США, на которых главная ответственность за этот драматический, тяжелый кризис, поскольку эта страна пыталась на протяжении долгих лет монополизировать урегулирование, игнорировать соответствующие профильные резолюции Совета безопасности ООН, препятствуют сейчас должному решению", - сказал Рябков на совещании с Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24".
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сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, вашингтон (штат), сергей рябков, оон, россия
США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, ООН, Россия
США препятствуют решению палестино-израильского кризиса, заявил Рябков
Рябков: США препятствуют должному решению палестино-израильского кризиса