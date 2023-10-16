https://ria.ru/20231016/reshenie-1903087064.html

США препятствуют решению палестино-израильского кризиса, заявил Рябков

США препятствуют решению палестино-израильского кризиса, заявил Рябков - РИА Новости, 16.10.2023

США препятствуют решению палестино-израильского кризиса, заявил Рябков

Вашингтон, на котором лежит главная ответственность за палестино-израильский кризис, препятствует выработке "должного" его решения, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:10

2023-10-16T16:10

2023-10-16T16:17

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

вашингтон (штат)

сергей рябков

оон

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вашингтон, на котором лежит главная ответственность за палестино-израильский кризис, препятствует выработке "должного" его решения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24"."США, на которых главная ответственность за этот драматический, тяжелый кризис, поскольку эта страна пыталась на протяжении долгих лет монополизировать урегулирование, игнорировать соответствующие профильные резолюции Совета безопасности ООН, препятствуют сейчас должному решению", - сказал Рябков на совещании с Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24".

https://ria.ru/20231016/soyuzniki-1903076586.html

сша

вашингтон (штат)

россия

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сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, вашингтон (штат), сергей рябков, оон, россия